El exconcejal de Vox Hugo Huerta, cesado como asesor del Alcalde de Oviedo

Hugo Huerta acaba de ser cesado como asesor del Alcalde. El exconcejal de Vox durante la mayor parte del pasado mandato deja su puesto por «motivos personales», tal y como admitió el mismo este lunes.

Su carrera en el Ayuntamiento comenzó en 2019 cuando fue número dos de la formación liderada por aquel entonces por Cristina Coto. En diciembre de 2022, cinco meses antes de las elecciones municipales, dejó el grupo municipal por culpa del «clima insostenible» que había en la formación y pasó a ser edil no adscrito. En ese tiempo, apoyó la mayoría de decisiones del equipo de gobierno durante las votaciones en el Pleno.

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Ya en julio de 2023 fue fichado por el PP tras lograr la mayoría absoluta en las elecciones municipales y se convirtió en hombre de confianza del primer edil. El decreto sobre su cese ya ha sido publicado en la web del Ayuntamiento, aparecerá reflejado en el boletín municipal y se dará cuenta de esta decisión en el próximo Pleno que se celebre.