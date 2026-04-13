La feria de La Ascensión ya tiene programación y varias novedades: el homenaje de la ciudad al campo será

La Ascensión es cada vez más atractiva para las empresas del sector agroalimentario asturiano, debido al alto volumen de ventas que se producen durante los tres días en los que la ciudad rinde homenaje al campo. Tal es la demanda que algunos emprendedores agotan sus r productos antes de la clausura y estos datos provocan que la tradiciona cita tenga cada vez más demanda. La convocatoria puesta en marcha por la concejalía de Festejos, entre el 15 al 17 de mayo, recibió 135 solicitudes que cumplen todos los requisitos exigidos por el Ayuntamiento. Son diez más que el año pasado para las actividades que se desarrollarán entre el Oviedo Antiguo y el Campo de San Francisco.

Las plaza de la Catedral y de Porlier, junto a la calle Eusebio González Abascal albergarán 68 casetas que han recibido 106 solicitudes. Los quesos serán los protagonistas del mercado que se celebrará durante los dos primeros días. La plaza de Alfonso II acogerá 32 puestos en los que se venderán las variedades de Cabrales, Gamonéu, Casín, Afuega’l Pitu, Beyos y otras especialidades elaboradas tanto en Asturias como en otras comunidades autónomas. El resto de estancias del casco histórico albergarán 36 zonas de venta para productos que van desde la sidra, embutidos, miel y yogures hasta mermeladas, conservas, productos sin gluten y productos ecológicos.

Por su parte, 29 artesanos han mostrado su interés para hacer demostraciones y vender su producto en el paseo del Bombé del Campo de San Francisco. El Ayuntamiento ya ha publicado todos los listados en la web municipal y da a los interesados un plazo que finalizará el jueves para subsanar errores. La adjudicación final se realizará por orden decreciente de puntuación, dentro de cada zona y categoría de producto, hasta completar el número de puestos disponibles.

Toda esta actividad estará acompañada de continuas actuaciones musicales. Una de las novedades de la edición, detalla la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, es el concierto que la histórica banda Asturiana Mining Company dará el sábado a las siete de la tarde en el paseo del Bombé. El grupo fundado por el norteamericano Michael Lee Wolfe _(guitarra y voz), que estaráacompañado de Chus Fernández (gaitas, flautas y voz) y Puri Penín (voz) realizará un recorrido musical y poético por la tradición asturiana bajo el paraguas del Camino Primitivo de Santiago. La primera parte se centrará en el inicio de la ruta que parte de la plaza de la Catedral; mientras que la segunda parte amplía la mirada hacia el resto de Asturias para que la tradición dialogue con otras músicas y ritmos llegados . El recorrido musical finaliza con el «Asturias, patria querida».

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Una de las citas que ya se ha convertido en un clásico es el desfile folklórico, que partirá a las cinco de la tarde del sábado de la calle Uría para acabar en el paseo del Bombé. Participarán todas las bandas de gaitas y grupos de baile que cada fin de semana llenan de alegría el Oviedo Antiguo. Estarán acompañados por la Real Banda de Gaitas «Ciudad de Oviedo» y la banda de Vetusta. Además, el viernes al mediodía habrá actuaciones corales en el kiosco de la música del Bombé; a las 19.30 horas de la primera jornada actuará «Cum Laude» y habrá pasacalles de «La Xarangana». El domingo, a mediodía, será el turno de la bandina tradicional «Los Muiles»; a las siete de la tarde actuará el Coru de Muyeres de San Esteban y habrá folklore en la calle durante todo el fin de semana.