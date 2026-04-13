El gran mercado (con decenas de puestos) que vuelve al corazón de Oviedo este fin de semana tras el éxito de 2025

Hay citas que no solo llenan plazas, sino que recuperan paisajes emocionales. Tras el éxito cosechado el pasado verano, el Mercado Artesano y Ecológico vuelve a Oviedo este fin de semana para inaugurar su temporada de 2026. La Junta de Gobierno local dio luz verde la pasada semana a un calendario que consolida este evento en el epicentro de la ciudad, autorizando a la asociación organizadora la realización del mercado en la Plaza de Porlier y la calle González Abascal en cinco fechas clave, empezando por la de este 18 y 19 de abril.

La edición que arranca este sábado no es una más. Lo hace bajo el amparo de un cartel que es toda una declaración de intenciones: un hórreo convertido en caja de madera, obra del taller Druidessa. Una pieza de líneas contemporáneas que parece encapsular el equilibrio entre lo moderno y lo ancestral. No es baladí el protagonismo de esta estructura; el pasado mes de marzo, los hórreos y paneras fueron declarados Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, y el mercado quiere rendir tributo a ese patrimonio que no solo es madera y piedra, sino conocimiento y forma de vida.

Cofre de historias El mercado propone un recorrido por la artesanía de raíz —azabache, cuero, talla de madera, telar o cerámica— y una despensa de gastronomía tradicional y ecológica donde mandan el queso, la miel y los productos de la huerta que respetan los ritmos de la tierra. Pero la cita busca ser, sobre todo, una experiencia participativa donde el público pueda entender el valor de "lo hecho con tiempo".

Durante el fin de semana, Porlier se transformará en un taller abierto con dos propuestas: el sábado, los más pequeños podrán construir sus propios robots de madera con Vanessa de la Campa, y el domingo, el mimbre será el protagonista con un taller de cestería de la mano de Álvaro Fernández, de El Bosque Infinito.

Cinco citas hasta agosto El compromiso municipal con esta cita, que atrajo a miles de ovetenses y turistas el año pasado, se extiende durante todo el periodo estival. El Ayuntamiento ha autorizado el uso del espacio público en horario de mañana y tarde para las siguientes fechas: 18 y 19 de abril, 30 y 31 de mayo, 20 y 21 de junio, 18 y 19 de julio y 22 y 23 de agosto.

Las inscripciones para los talleres se realizarán a través de la plataforma del mercado. El Mercado Artesano y Ecológico de Oviedo regresa, en definitiva, no solo como un escaparate comercial, sino como un espacio para detenerse. Un lugar donde, como en esos hórreos de la infancia que servían de castillo y refugio, el tiempo parece transcurrir a otra velocidad, la del trabajo hecho con las manos.

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Talleres para "tocar" el oficio

El programa de este fin de semana en la Plaza Porlier incluye dos actividades centrales. El sábado (12.00, 13.30, 17.00 y 18.30 horas) se celebrará el taller de robots de madera para grupos familiares. El domingo, el taller de cestería ocupará la jornada (de 12.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas) para mayores de 15 años. Las plazas son limitadas para garantizar el aprendizaje directo con el artesano.