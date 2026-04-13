Habla la presidenta del AMPA del colegio especial de Latores (Oviedo): "La situación del centro es caótica y se nos está ignorando"

Annmarie Pérez Fernández ( Caracas, Venezuela 1983) es la presidenta de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del colegio especial de Latores. Además es la madre de Xuan y Vera López. El primero de ellos, diagnosticado de autismo nivel 3, es alumno del centro y por eso ella sabe de sobra las carencias que existen en el colegio. Pérez insiste en recalcar que todas las respuestas han sido consensuadas con sus compañeros de asociación.

¿Cómo describiría la situación actual del colegio de Latores?

La situación es caótica. Resulta difícil imaginar cómo el centro actual va a poder sostenerse hasta la inauguración del nuevo colegio de Montecerrao. Llevamos años siendo ignorados por la consejería de Educación. El estado actual del centro es consecuencia de décadas de dejadez, abandono y falta de escucha hacia las familias. No estamos ante un problema reciente, hablamos de un colegio con 50 años que ha llegado a esta situación por la falta de intervención de quienes tenían la responsabilidad de actuar.

¿Cuáles son los principales problemas del centro?

Las carencias son muchas, pero hay cuestiones que ya no pueden esperar. Por ejemplo, la instalación de toldos nuevos en las ventanas es imprescindible. No estamos hablando de comodidad, sino de salud: debido a la orientación del edificio, hay aulas que alcanzan fácilmente los 32 grados. También es urgente el arreglo del patio infantil, acabar con las humedades, solucionar los problemas que genera la falta de aparcamiento, mejorar la accesibilidad... Eso por no hablar de que el centro no cumple con la normativa de protección contra incendios al no existir sistemas detección, ni alarma ni vías de evacuación adaptadas a la ley. Además sería necesario pintar y solucionar las carencias de materiales, mobiliario o recursos.

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha defendido que no existe sobresaturación. ¿Qué valoración hace usted de esas declaraciones?

Nos sorprenden profundamente y nos preocupan, porque no reflejan en absoluto la realidad del centro. El colegio ya se encuentra en su máximo nivel de ocupación. Es algo evidente para cualquiera que conozca las aulas, los espacios y el funcionamiento diario. Por eso, entendemos que estas declaraciones se hacen desde el desconocimiento. Nos consta que la consejera aún no ha visitado el centro, y creemos que es muy atrevido hacer este tipo de afirmaciones sin conocer de primera mano ni el colegio. Debería rectificar o, al menos, aclarar públicamente sus declaraciones. Lo que necesitamos es una consejería que se implique de verdad con la educación especial

Más allá de las cifras oficiales, ¿qué refleja la realidad cotidiana dentro de las aulas?

Refleja a una dirección, profesorado, auxiliares, conserjes y personal de limpieza profundamente implicados en que nuestros hijos estén en un entorno seguro, con aprendizaje constante y estabilidad emocional. Profesionales que trabajan y luchan cada día contra viento y marea, pese a contar con recursos claramente insuficientes.

Hablan de aulas con más alumnos de lo recomendable y de espacios adaptados con soluciones provisionales, ¿cómo afectan estas condiciones al bienestar y aprendizaje del alumnado?

Afectan de forma directa y muy importante. Hay niños que gritan, que tienen aleteos o movimientos vestibulares para autorregularse, que no pueden permanecer sentados más de diez minutos, o que tienen dificultades para regular su cuerpo ante el frío o el calor y no saben expresarlo, lo que les genera frustración y enfado. Muchos de nuestros hijos no hablan o no pueden comunicar lo que les ocurre. Ahora imaginemos a varios niños con estas necesidades en un espacio pequeño, con altas temperaturas y sin las condiciones adecuadas. Es fácil entender que eso genera sobrecarga, malestar y dificulta enormemente tanto su bienestar como su aprendizaje.

Tras su reciente reunión con la consejera, ¿con qué sensaciones salieron y qué compromisos concretos esperan?

Por el momento no tenemos un compromiso concreto, más allá de que la consejera ha manifestado que acudirá próximamente al centro. El año pasado realizamos varias concentraciones que, de hecho, decidimos parar para dar un margen a la nueva consejera. Pero ya ha pasado un año y creemos que esa visita, junto con respuestas concretas e inmediatas, debe producirse ya.

En relación con el nuevo centro de Montecerrao, ¿considera que su capacidad será suficiente para cubrir la demanda existente?

Haciendo los cálculos, evidentemente las cuentas no salen. Creemos que el nuevo centro nace pequeño. Actualmente, en el colegio de Latores hay 202 alumnos y, además, hay que sumar a aquellos que han sido derivados a otros recursos como ASPACE por falta de plazas. Es decir, ya partiríamos de una situación en la que el nuevo centro se quedaría corto desde el inicio. A esto se añade que el número de alumnos con autismo no deja de crecer y que las derivaciones pueden producirse en cualquier etapa educativa, desde los 3 hasta los 21 años.

Se plantea la posibilidad de mantener abierto el colegio de Latores una vez entre en funcionamiento el nuevo, ¿le parece una solución adecuada?

Está claro que el colegio actual de Latores no puede desaparecer. Desde la AMPA es una de nuestras principales reclamaciones. Por ejemplo, podría destinarse a un Centro de Apoyo a la Integración (CAI), teniendo en cuenta que en Asturias hay una clara falta de plazas a partir de los 21 años.

¿Qué necesidades específicas tiene el alumnado de educación especial que no se tienen suficientemente en cuenta?

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Lo primero que necesitan es un espacio digno. Tenemos la sensación de que la educación especial sigue estando olvidada. Por ejemplo, llevamos mucho tiempo demandando un terapeuta ocupacional y aún no lo tenemos.