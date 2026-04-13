Ya hay fecha para la obra que permitirá que los autobuses eléctricos lleguen al Hospital Monte Naranco, en Oviedo

Los autobuses urbanos eléctricos van a poder llegar a las puertas del Hospital Monte Naranco. La Consejería de Salud desmontará parcialmente el arco de piedra que da acceso al complejo sanitario para facilitar la circulación de la nueva flota de vehículos de transporte público que el Ayuntamiento de Oviedo incorporará al servicio en los próximos meses.

La intervención se ejecutará de forma coordinada con el consistorio ovetense y con la empresa concesionaria del transporte público, Transportes Unidos de Asturias (TUA). Esta obra es necesaria al tener los nuevos vehículos tienen una altura superior a la de los autobuses actuales, por lo que resulta necesario ampliar el gálibo de paso. El problema con el acceso al equipamiento sanitario, el único que tiene, fue advertido hace un año y medio por parte del Consistorio al Principado.

Las obras se iniciarán la semana del 20 de abril y tendrán una duración aproximada de diez días. Terminarán, por tanto, a tiempo para cumplir con los planes del Consistorio de que los buses eléctricos se incorporen a esa ruta en el mes de junio.

Los trabajos consistirán en desmontar el arco central de la portada de piedra, lo que permitirá aumentar la altura libre y asegurar el paso de los nuevos autobuses. La actuación incluye el desmontaje del tejadillo y de la parte superior del arco central.

La estructura no cuenta con una protección patrimonial específica, aunque las piezas retiradas se inventariarán y se custodiarán debidamente para garantizar su conservación. Esta obra se conoce técnicamente, como desmochar.

No se suspenderá el tráfico rodado durante la obra

Los trabajos minimizarán el impacto en el funcionamiento diario del hospital. Por este motivo, no se suspenderá el tráfico rodado. Durante la ejecución de la obra se instalará un andamiaje que permitirá a los vehículos circular con seguridad bajo la estructura. Este arco constituye actualmente el único acceso y tiene un paso central para el tráfico rodado y dos laterales para peatones.

La línea que pasa por la zona es la F, que tiene parada en los dos grandes complejos sanitarios públicos de la capital de la región, el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y el Monte Naranco. La reforma integral del Hospital Monte Naranco incluirá el estudio de un segundo acceso al centro. La Consejería de Salud adjudicará en los próximos días la redacción del proyecto.