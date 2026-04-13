IU niega el "veto político" a Podemos en el homenaje a la Segunda República en Oviedo
La formación acusa a la organización morada de "generar confrontación" y defiende el carácter abierto del acto previsto este martes por la tarde en el cementerio
El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha salido al paso de las acusaciones de Podemos Uviéu sobre un supuesto "veto político" en un acto de homenaje a la Segunda República, que se celebrará este martes a las 17.00 horas en el cementerio municipal de la ciudad. En una nota de prensa difundida este lunes, la formación niega tajantemente cualquier intento de exclusión y acusa a la organización morada de "manipular a la opinión pública" y generar una polémica inexistente.
Desde IU sostienen que este tipo de denuncias responden a una "estrategia de confrontación" y critican que se utilice la memoria histórica como herramienta partidista. "Lo que la ciudad no puede permitirse es que se intente manipular a la opinión pública mediante relatos interesados", señalan, insistiendo en que el acto cuenta con la participación de colectivos que llevan años trabajando con rigor en la memoria democrática.
El concejal Alejandro Suárez fue especialmente contundente en sus declaraciones: "Podemos vuelve a lo de siempre: exagerar, distorsionar y tratar de enfrentar y confundir a la ciudadanía. Intentan convertir un acto serio en una polémica artificial para ganar protagonismo". El edil añadió que "la memoria democrática no necesita oportunismo ni ruido, sino compromiso real y trabajo constante", subrayando que convertir la política en "veneno y división" resulta especialmente grave "en un día tan señalado".
Finalmente, el grupo municipal hizo un llamamiento a rebajar la tensión política en la ciudad y a priorizar el respeto institucional. A su juicio, "Oviedo merece más rigor, más responsabilidad y respeto con su memoria y menos propaganda", al tiempo que recuerdan que el acto es público y no puede ser "apropiado" por ninguna formación en clave partidista.
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