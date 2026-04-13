El juez no imputa ningún tipo de delito al activista ovetense arrestado en México: "Quiero agradecer a todos su apoyo y continuaremos apoyando a los compañeros mayas"
Sergio Oceransky celebra que el magistrado no encontrase elementos para vincularlo al proceso judicial, aunque prevé una posible impugnación de la decisión
"No me han vinculado al proceso judicial". Son palabras de Sergio Oceransky, el activista ovetense que hace una semana fue detenido en México. Es hijo de la presidenta de la comunidad judía del Principado, Aida Oceransky, y vive desde hace años en este paísl atinoamericano luchando por la justicia climática y es defensor de los derechos indígenas. Es por ello que cuenta con una orden de protección federal.
Todo cambió el pasado lunes. Fue arrestado en el estado de Jalisco. El domingo tuvo lugar el juicio. "El juez consideró que no hay ningún elemento que me pueda vincular al proceso", celebró a la salida del juzgado. A pesar de esta victoria, el asturiano cree que las partes recurrirán la decisión. "Lo más probable es que la quieran impugnar". Oceransky se mostró en todo momento muy agradecido a sus abogados porque la defensa que hicieron "fue ejemplar". "Seguiremos apoyando a los compañeros mayas en la defensa de los derechos y las tierras colectivas", añadió.
Este activista lleva décadas trabajando en el apoyo a comunidades en distintos puntos del mundo. Su labor fue reconocida internacionalmente en el año 2009, cuando se hizo merecedor de la prestigiosa beca de la Fundación Ashoka para continuar su activismo como defensor del medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas. Además, en los últimos años ha centrado su apoyo en las comunidades mayas en su lucha contra la explotación de las tierras comunales. "A medida que los objetivos de Oceransky se han cumplido, se ha convertido en blanco de una creciente ola de amenazas, campañas de desprestigio e intentos de criminalizar su labor, lo que culminó en su detención arbitraria a principios de esta semana", resalta su madre. Su caso ya ha sido puesto en conocimiento de Naciones Unidas
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