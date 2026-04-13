La mudanza de la Universidad de Oviedo a Minas comienza con polémica: exprofesores y exalumnos critican la retirada de dos monolitos de la antigua escuela

La mudanza ya está en marcha y no exenta de polémica. El antiguo edificio de la Escuela de Minas de Oviedo, en la calle Independencia, inicia esta semana una nueva etapa como centro neurálgico administrativo de la Universidad de Oviedo, apenas dos años y medio después de que la actividad docente fuese trasladada al campus de Mieres en octubre de 2023. Lo hace con una decisión que ha herido algunas sensibilidades: la retirada de dos monolitos de los jardines del centro, que la mañana de este lunes iniciaban su marcha también a la cuenca del Caudal. "Hay interés en borrar el pasado de la escuela", denunciaron algunos exalumnos y exprofesores.

Según fuentes universitarias, será la Fundación Universidad de Oviedo la primera en desembarcar en el inmueble. El traslado de enseres comienza este martes y, una vez completado, se procederá al movimiento del personal. A esta primera fase le seguirá, de forma escalonada en las próximas semanas, la llegada de los vicerrectorados de Extensión Universitaria y Proyección Cultural e Internacionalización, así como de la Secretaría General, con el objetivo de que todo el proceso, que afectará a un total de 80 trabajadores de la institución académica, esté culminado a finales del mes de mayo.

Se trata del primer paso efectivo en la conversión del histórico edificio en una suerte de “cuartel general” de la institución académica, un proyecto diseñado por fases con el que el equipo rectoral busca concentrar servicios y órganos de gobierno hoy dispersos por distintos puntos de la ciudad.

Sin embargo, el inicio de la mudanza no ha pasado desapercibido. A primera hora de la mañana de este lunes, varios antiguos alumnos y profesores del centro mostraban su malestar al comprobar la retirada de dos monolitos ubicados en los jardines del edificio. Uno de ellos, instalado en 2020, rendía homenaje a Fernando Pendás, docente durante más de cuatro décadas y conocido como “el maestro de la caliza”. El otro, colocado en 2016, estaba dedicado a la Real Academia de Ingeniería.

Ambos elementos han sido trasladados al campus mierense, donde actualmente se imparten los estudios de minería. La decisión no ha sentado bien entre parte de la comunidad vinculada históricamente a la Escuela. “Hay una intención de borrar la historia de la escuela en Oviedo”, coincidían varios exalumnos y exprofesores del inmueble de Independencia.

Desde la Universidad, no obstante, defienden el movimiento. Fuentes de la institución explican que la reubicación responde a un criterio de coherencia académica: consideran “idóneo” que tanto el monolito de Pendás como el de la Real Academia de Ingeniería se encuentren en el lugar donde hoy se desarrolla la actividad docente vinculada a la minería, es decir, en la Escuela Politécnica de Mieres.

Más incógnitas genera el futuro inmediato del entorno del edificio. La Universidad no ha aclarado si prevé instalar nuevos elementos conmemorativos en los jardines ni si se actuará sobre otros símbolos presentes en el inmueble, como los bustos situados en la entrada principal.

Noticias relacionadas

Mientras tanto, el antiguo edificio de Minas avanza en su transformación. Tras años de debate político, judicial y social sobre su uso, la operación entra ahora en su fase más visible: la llegada de trabajadores y servicios. Un cambio de piel que, para algunos, supone una oportunidad de revitalización; para otros, el cierre definitivo de una etapa con fuerte carga simbólica en la historia universitaria de la ciudad.