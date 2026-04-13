Un mural colaborativo imprime el 8M en el colegio La Ería

En uno de los muros del polideportivo del colegio La Ería, Gala Valdés, Oliwia Anna Olczak e Inés García de la Torre, que cursan sus estudios en la Escuela de Arte de Oviedo, dan los últimos toques del mural que han elaborado, con la ayuda de alumnos del centro. El amarillo, el morado y el verde dominan en un diseño que se plasmó en las últimas semanas en una de las más de 50 actividades celebradas dentro del programa del Día Internacional de la Mujer y organizadas por el Ayuntamiento.

Escolares de los diferentes cursos del colegio colaboraron para culminar la obra que, explicó la concejala de Políticas Sociales, María Velasco, «representa la contribución de la mujer en la cultura». Las tres artistas presentaron unos bocetos al centro, que seleccionó uno de ellos.

También eligió, aseguró la directora del colegio, Inmaculada Arigita, «el lugar en el que realizar el mural», que se contempla desde el recinto educativo, pero también se ve desde fuera. Este es el colofón de «todas las actividades que organizamos en el centro durante todo el año con motivo del 8M». En la confección del mural participaron alrededor de veinticuatro alumnos, un representante de cada clase.

La iniciativa, que organiza el área de Políticas Sociales junto con la de Centros Sociales, persigue que el lema de la campaña del 8M «quede plasmado en un centro educativo», dice Velasco, que estuvo acompañada en el acto por la edil Rosario Suárez. El colegio La Ería fue el elegido este año y el mural ya luce en uno de los laterales del polideportivo.

Un mural "para los escolares y para el colegio"

Gala Valdés, estudiante de Ilustración, es la autora del diseño. «Intenté conectar el 8M con el pilar que son las mujeres para la cultura», remarcó. Optó por «una fusión entre las mujeres de hoy y las niñas que serán las mujeres del mañana y que escriben y dan forma a nuestra historia», indicó la artista. Agradeció la ayuda de los escolares que «da más valor» a un mural, que «es para ellos y para el colegio».

Oliwia Anna Olczak, que estudia también ilustración, destacó que buscaron que las propuestas presentadas estaban relacionadas con el Día Internacional de la Mujer y la cultura «fuesen inspiradoras». Inés García de la Torre, que terminó el proyecto final de los estudios de Grabado en la Escuela de Arte de Oviedo, subrayó la «ilusión» que le hizo participar en este proyecto. «Empezamos en la última semana de marzo», aseveró.