Oviedo no encuentra tope: no para de crecer en número de habitantes y marca un nuevo récord histórico

El crecimiento poblacional de Oviedo no encuentra límites. La capital asturiana va de récord en récord histórico y desde el 31 de enero hasta el 1 de abril ganó 506 habitantes. Ya tiene 227.774 vecinos y se acerca a los 230.000 habitantes que el equipo de gobierno, liderado por Alfredo Canteli , se marcó para este mandato que finalizará dentro de un año. Gran parte de este tirón es gracias a los inmigrantes. Si todos vivieran en un barrio, sería el más populoso de la capital asturiana al alcanzar los 25.430 residentes superando ampliamente los 20.331 de La Corredoria. Además, esta cifra de residentes nacidos fuera de España no para de crecer porque son 703 personas más que en el primer mes del año. En el análisis por nacionalidades se ve un gran dominio de los colombianos con 4.120 compatriotas. Le sigue Venezuela (2.674 ciudadanos), Rumanía (2.035), Paraguay (1.467), Ucrania (1.271), Marruecos ( 1.256), Perú (957) y Cuba (949).

El crecimiento de la población donde más se nota es en Pumarín al sumar un centenar de vecinos en dos meses hasta los 16.471 ciudadanos, tal y como consta en el padrón municipal. La parte norte del Centro refuerza su papel como eje central de la ciudad al añadir 71 habitantes alcanzando los 11.797 residentes y sigue la tendencia de muchas ciudades europeas de que los locales vuelven a decantarse por las calles más comerciales tras décadas de desplazamiento hacia la periferia. Por su parte, Ciudad Naranco y La Argañosa consolidan su posición como barrios de gran peso demográfico. Ganaron 57 y 47 vecinos para alcanzar las 14.258 y 13.590 personas, respectivamente.

Llegados a este punto de la tabla aparece uno de los barrios en los que más vivienda se construye. Se trata de La Florida, que sumó 42 personas para lograr 8.241 habitantes y está viendo como su expansión alcanza a Las Campas con 2.725 residentes. El Principado, gracias a la cesión de parcelas por parte del Ayuntamiento, espera poner en marcha antes de un año la construcción de 300 pisos destinados a los jóvenes que los alquilarán a un precio asequible. También la iniciativa privada sumará otros 150 hogares en diferentes promociones que están a punto de arrancar.

Finalmente, Trubia destaca dentro de la zona rural. El principal eje industrial de la capital asturiana tiene 2.092 residentes; mientras que la parte urbana de San Claudio sumó 1.916 vecinos que esperan cuanto antes un nuevo futuro para las antiguas fábricas de loza y de tubos.

En general, el análisis barrio a barrio revela que 36 zonas crecen frente a 20 que pierden población y 4 permanecen estables. Además, el gobierno de Canteli espera que los buenos datos se alarguen en el tiempo. Razones hay como el aterrizaje de la Universidad Alfonso X el Sabio en la planta intermedia del Calatrava generando más de doscientos puestos de trabajo y habrá gimnasio de la mano del grupo Metropolitan, se instalará la empresa de diamantes Nanoker y se construirá un gran hospital veterinario de AniCura. Proyectos de empleo a los que se sumará el polo de La Vega y continúa sumando empresas el Parque Empresarial de Oviedo, conocido anteriormente como el polígono de Olloniego-Tudela.

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Nunca antes en la historia de Oviedo hubo tantos empadronados. Ni siquiera en los buenos momentos económicos de principios de siglo. La capital asturiana superó la barrera de los 200.000 en 1996 y, desde ahí, inició una subida progresiva hasta romper en 2010 el tope de los 225.000. Dos años más tarde llegó a los 225.973. A partir de entonces, se produjo un paulatino descenso hasta los 215.167 residentes en 2022, para experimentar después un espectacular efecto rebote que lleva al municipio a marcar durante los últimos meses datos sumamente positivos. Estas buenas cifras permiten ayudan a que Asturias no pierda la cifra de un millón de habitantes.