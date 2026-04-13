Oviedo, hacia el sueño europeo: la "amabilidá", La Vega y el amplio consenso, los pilares que sedujeron a Bruselas

Oviedo ya no solo corre; ahora compite con la certeza de quien ha superado el primer gran escollo con nota, pero con la responsabilidad de quien sabe que el examen definitivo, el de diciembre, no admitirá titubeos. El informe del panel de expertos que ha franqueado el paso de la capital asturiana a la final de la Capitalidad Europea de la Cultura 2031 —junto a Cáceres, Granada y Las Palmas— es un documento de luces potentes y sombras que deben despejarse. Los examinadores han quedado seducidos por la "Amabilidá" y el pulmón industrial de La Vega, pero advierten de que, para reinar en Europa, Oviedo debe ganar ambición artística y demostrar que tiene un mando único y claro en su gobernanza.

El valor de la "Amabilidá" y el potencial de La Vega

El veredicto de los diez sabios que componen el jurado —Tanja Mlaker (presidenta), Teresa Badia Dalmases (vicepresidenta), los relatores Toni Attard, Suvi Innilä y Matthias Ripp, junto a Pablo Berástegui Lozano, Csaba Borboly, Roberta Ferrarini, Erni Kask y Małgorzata Szabłowska— destaca que Oviedo ha sabido leer el momento actual del continente. El informe califica la propuesta ovetense como un "concepto convincente y oportuno" que ofrece un marco "emocionalmente resonante y relevante para los desafíos contemporáneos de Europa".

Esa "Amabilidá", entendida como una filosofía política para reconstruir la confianza democrática, es el cimiento sobre el que se asienta el resto. Pero si hay un "corazón físico" que ha hecho latir el proyecto, ese es la antigua fábrica de armas. Los expertos consideran que la transformación de La Vega en un nodo cultural es una "pieza central simbólica y física para la regeneración a largo plazo". El jurado destaca también la "solidez financiera" que el jurado ve como un "activo excepcional" para la implementación.

Asturias como un solo puño

Si algo ha impresionado en Madrid es la imagen de unidad. Mientras otras candidaturas sufren por el color político de sus gobiernos, Oviedo ha presentado un "consenso político regional genuino y significativo". El apoyo unánime del Pleno y el respaldo formal de los 78 municipios de Asturias a través de la Federación Asturiana de Concejos es, para el panel, una garantía de supervivencia del proyecto más allá de cualquier ciclo electoral.

A pie de calle, la candidatura también ha demostrado músculo. Las más de 1.000 personas involucradas en reuniones comunitarias y las 120 propuestas ciudadanas —incorporadas por un equipo curatorial de diez personas de la escena urbana y rural asturiana— avalan una "fuerte participación comunitaria". Especial mención recibe el programa de voluntariado que sitúa a los mayores como mediadores culturales, convirtiendo el "problema" demográfico en un recurso de orgullo local.

Los deberes: una visión artística más "audaz"

Sin embargo, el tono positivo del informe no esconde que Oviedo debe "apretar" en la segunda fase. El jurado es meridiano: el programa, aunque fuerte en proyectos individuales, "no demuestra todavía la visión artística audaz y cohesiva necesaria para movilizar a una amplia audiencia europea". Se pide, en definitiva, menos institucionalidad y más riesgo creativo.

Hay también una advertencia amable sobre el idioma. El uso de términos como Orbayu, Abellugu o Sestaferia da una identidad única, pero los expertos avisan de que estos títulos en asturiano "pueden presentar desafíos de navegabilidad para las audiencias europeas". Oviedo tendrá que aprender a traducir su alma sin perder su esencia.

Gobernanza y el riesgo del "todo a una carta"

En el apartado de gestión, el panel pide claridad. El organigrama actual se ve "difuso" y se exige definir con precisión los roles del Director Ejecutivo y del Director Artístico, así como el plan de transición hacia la fase operativa. Bruselas quiere saber quién manda y cómo se va a ejecutar el presupuesto operativo de 66 millones de euros, así como 115 millones de inversiones previstas hasta 2034.

Pero quizás el punto más crítico sea la dependencia de las infraestructuras. El jurado ve un "riesgo organizativo significativo" en el hecho de que el programa dependa tanto de La Vega. Oviedo debe presentar en su documento final un "plan de contingencia detallado" por si las obras de la fábrica sufrieran retrasos o se entregaran solo parcialmente. "No se ha presentado un plan B suficiente para la entrega programática", reza el informe con sinceridad constructiva.

La meta de diciembre

El camino hasta mediados de diciembre, cuando se conocerá la ganadora en Madrid, incluye una visita de los expertos a la ciudad para conocer in situ los escenarios del proyecto. El equipo liderado por Rodolfo Sánchez Farpón tiene ahora la misión de "articular más explícitamente" cómo la Capitalidad será el catalizador del Plan Estratégico de Cultura 2035 (PECO 2035).

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Oviedo tiene la sustancia y tiene la voluntad política. Ahora, tras aquel brindis con sidra y manzanas de Pola de Siero que desató la euforia en el Museo Arqueológico el día del pase del primer corte, toca trabajar en la "arquitectura" del sueño. La "Amabilidá" ya ha convencido al jurado de que es necesaria; ahora toca demostrar que, artísticamente, es invencible. El sueño de ser el faro cultural de Europa en 2031 está a solo unos meses de trabajo y a una dosis extra de audacia de distancia.