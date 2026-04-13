Oviedo vuelve a impulsar la cultura accesible con la décima edición del festival "Sin Límites"
La programación apuesta por la inclusión y la diversidad como ejes centrales de su propuesta
La décima edición del Festival "Sin Límites" alzará el telón este martes en Oviedo con una programación que vuelve a apostar por la inclusión y la diversidad como ejes centrales de su propuesta cultural. La cita, que se celebrará en el Teatro Filarmónica, articula su contenido en torno a distintas franjas horarias pensadas para públicos diversos, desde estudiantes hasta espectadores habituales de las artes escénicas. La iniciativa, consolidada tras una década de trayectoria, refuerza su vocación de acercar la creación artística de personas con discapacidad y sufrimiento mental al conjunto de la ciudadanía.
La programación de mañana, prevista a partir de las 10.30 horas, se orienta especialmente a alumnado de secundaria, formación profesional, centros de integración y residencias de mayores, aunque permanece abierta al público general. Sobre el escenario se sucederán propuestas de música, teatro y poesía escénica, configurando un espacio pedagógico y artístico que combina aprendizaje y disfrute en clave inclusiva.
Ya por la tarde, a partir de las 19.00 horas, el festival abre su oferta a todos los públicos con una programación que incluye la proyección de la película "Sorda", una muestra de danza inclusiva y un recital poético. A ello se suma un taller de iniciación a la lengua de signos impartido por Ángeles Talavera, que se desarrollará los días 16 y 23 de abril, así como el 7 y 14 de mayo, concebido como un espacio formativo que permite acercarse a la comunidad sorda y adquirir nociones básicas de comunicación.
La presentación del festival, celebrada este lunes en la sala de prensa del Ayuntamiento de Oviedo, contó con la participación de representantes institucionales y del ámbito juvenil, que subrayaron la importancia de este encuentro como referente cultural y social. Entre los asistentes se encontraban Nayar Durán, presidenta del Conseyu de la Mocedá d’Uviéu; la concejala Covadonga Díaz y el director del Instituto Asturiano de la Juventud, Francisco de Asís.
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