Personajes históricos de Monxina y Guillén dan nombre a calles y parques de estos barrios de Oviedo

La Monxina y Guillén Lafuerza han reconocido en su callejero y en sus parques el legado de vecinos y gentes que han trabajado o desarrollado su labor en esta zona del este ovetense. Esta costumbre o tradición, patente en denominaciones como el parque Enrique Quirós Montes de Oca o la calle María Nieves Salaverri, se va a mantener con el recuerdo al sacerdote Ceferino Fernández, cerca de la iglesia de El Rancho.

El religioso, fallecido en 2025, se crió con su familia en una casina de Guillén Lafuerza, donde aún reside una hermana suya. Desarrolló gran parte de su labor sacerdotal en Orcasitas (Madrid), donde llegó a adoptar a cuatro niños golpeados por una tragedia familiar que los dejó huérfanos. El único cura de España con libro de familia numerosa sería luego párroco en Illas de 2008 a 2022. Ahora, un grupo de vecinos ha solicitado al Ayuntamiento un reconocimiento para el cura, que ha dejado un gran recuerdo en el barrio. Enrique Quirós Montes de Oca fue el Jardinero mayor del Ayuntamiento y proyectó el parque de La Monxina, entre otras zonas verdes. En noviembre de 1989 falleció en un accidente de tráfico, que también costó la vida a su mujer y a dos hijos. En 1990, el Ayuntamiento aprobó dar su nombre al parque de La Monxina.

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La religiosa María Nieves Salaverri promovió la primera escuela gitana en Matalablima, se volcó en la lucha contra el chabolismo y la defensa de los más vulnerables, una dedicación que el Ayuntamiento le ha reconocido en vida, dando su nombre a una calle de esa zona. Además, el campo de fútbol de Matalablima lleva el nombre del dirigente vecinal Juan José Bolado, fallecido en 2020.