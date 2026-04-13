La plataforma Stop Baterías de Asturias acusa a una funcionaria de ser "hermana de uno de los promotores" de un parque de baterías de Oviedo y firmar un documento "clave"

La plataforma Stop Baterías de Asturias acusa a una funcionaria del Ayuntamiento, y que el mismo tiempo "es hermana" de uno de los promotores para la instalación de tres parques de baterías en Los Arenales, de firmar el informe que señala "la compatibilidad urbanística" de este plan. Así lo detalla el movimiento a través de una nota de prensa en la que recuerdan que la ley establece que "cuando existe un vínculo de consanguineidad" entre un técnico y un interesado, el trabajador municipal debe abstenerse de tomar cualquier decisión y comunicar lo que está pasando a un superior. "¿Informó esta funcionaria de la tesitura en la que se encontraba? y ¿conocían sus superiores esta circunstancia?", se preguntan los opositores a esta instalación.

De igual forma, los miembros de la plataforma consideran que el informe de compatibilidad urbanística es una "pieza clave" para la viabilidad de los proyectos de baterías. "Es un documento oficial que acredita si una actividad económica, o proyecto de construcción, es acorde con la normativa y el planeamiento urbano vigente en una ubicación específica. En muchas ocasiones, lo primero que hacen los promotores es dirigirse al Ayuntamiento para indagar si el terreno donde pretenden instalar sus proyectos es compatible con la actividad que planean. Si no lo es, suelen abandonar sus planes. En este caso, el informe municipal dictaminaba que eran compatibles urbanísticamente con los usos del suelo previstos en el Plan General de Ordenación, previa autorización de la CUOTA (Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias)".

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Una situación que para la plataforma resulta "cuanto menos extraña" porque fue "el promotor" el que envió el informe al órgano ambiental "sin que conste mención alguna si también fue enviado por el Ayuntamiento". " Si el Consistorio hubiera contestado a la consulta del órgano ambiental, debería de haber advertido del acuerdo del consejo de gobierno de suspensión de autorizaciones en suelos no urbanizables, dictado el 5 de septiembre de 2025 y, por tanto, posterior al informe de compatibilidad municipal", advierten en la nota de prensa. También critican que en todo este tiempo, la empresa promotora "puso en marcha una estrategia para deformar la realidad y acomodarla a su objetivo: eludir dicha suspensión". "Para ello, han encargado un informe pericial de parte, que pretendía atribuir a la parcela la condición de suelo degradado buscando así que sus proyectos quedaran al margen de la medida adoptada", concluyen.