La residencia de Oviedo que renovará su fontanería sin afectar a los usuarios: los trabajos durarán diez semanas

Obras en la residencia de El Cristo que no afectarán a los usuarios ni a su actividad diaria. El organismo autónomo Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA), dependiente de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, acaba de adjudicar por 51.900 euros la reparación y renovación de la fontanería de estas instalaciones ubicadas junto al viejo HUCA. Los trabajos, que se ejecutarán durante diez semanas, permitirán modernizar las tuberías de diversas áreas del equipamiento sin afectar al funcionamiento de sus servicios.

La residencia de El Cristo fue inaugurada hace 34 años. Las obras afectarán a la planta primera, la cafetería, el centro de día, los baños de la planta baja, la lavadora industrial de la lavandería y la peluquería, tal y como informó el Principado este lunes a través de una nota de prensa.

Noticias relacionadas

Esta residencia, que es la tercera con más capacidad de Asturias, cuenta con 190 plazas y dispone además de un centro de día con capacidad para 28 personas.