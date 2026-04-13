Así son las apuestas de las tres ciudades rivales de Oviedo por ser Capital Europea de la Cultura: Cáceres, Granada y Las Palmas

La carrera por la Capitalidad Europea de la Cultura 2031 ha entrado en su fase decisiva tras el primer corte del pasado mes de marzo. Oviedo no camina sola en este sueño; lo hace escoltada por tres rivales de peso que han convencido al panel de diez sabios —compuesto por Tanja Mlaker, Teresa Badia Dalmases, Toni Attard, Suvi Innilä, Matthias Ripp, Pablo Berástegui Lozano, Csaba Borboly, Roberta Ferrarini, Erni Kask y Małgorzata Szabłowska— pero que, al igual que la capital asturiana, arrastran "deberes" importantes para el examen final de diciembre. El informe de preselección es una radiografía precisa de las grietas y virtudes de una competición donde la originalidad y la capacidad de ejecución serán los jueces definitivos.

Cáceres: El desafío de la "Transcultura"

La candidatura extremeña se presenta bajo el lema Transcultura, inspirada en la trashumancia como metáfora de movimiento e intercambio. El jurado ha valorado muy positivamente su enfoque para responder a la "despoblación rural, la desigualdad social y la vulnerabilidad climática". Sin embargo, el informe señala que su estrategia artística es "compleja" y necesita una "dirección curatorial más clara" para ser comunicada de forma coherente. Un punto débil que Oviedo podría explotar es el "significativo desequilibrio geográfico" de sus socios europeos, con una ausencia casi total de colaboraciones en Europa Central y del Este.

Granada: La ciencia como llave y el riesgo de la confusión

Granada utiliza la metáfora de la Llave para abrir una transformación basada en la cultura y la ciencia. Su gran baza es el ecosistema científico (IFMIF-Dones o el Parque de las Ciencias), que el panel describe como una "dimensión genuinamente original". No obstante, los expertos tiran de las orejas a los andaluces por una estructura de programa "excesivamente compleja" que puede hacer que el público "tenga dificultades para navegar". Además, advierten de que su estrategia internacional depende demasiado de la comunidad Erasmus y que no han abordado suficientemente los "riesgos de masificación turística" en una ciudad ya de por sí saturada.

Las Palmas: Una "Rebelión" ultraperiférica

Con el concepto de Rebelión de la Geografía, la ciudad canaria propone repensar Europa desde sus márgenes. Es una propuesta audaz que el jurado aplaude por su defensa de los derechos culturales y su "sólida base de infraestructura cultural ya existente". Pero, al igual que Cáceres, Las Palmas peca de falta de equilibrio en sus alianzas, con un compromiso "limitado" con el norte y el este del continente. El panel les exige demostrar cómo la noción de "rebelión" se traduce de forma consistente en proyectos concretos y no se queda solo en un eslogan sugerente.

El camino de los que se quedaron atrás

El informe también arroja luz sobre por qué ciudades como Burgos, Jerez, Palma, Potries o Toledo no pasaron el corte. En el caso de Burgos, aunque su tema sobre el Renacimiento era sólido, el panel consideró que podía ser "difícil de comunicar" y detectó una brecha estructural al no definir el liderazgo artístico. Jerez de la Frontera convenció con su herencia flamenca, pero el jurado dudó de que existiera "suficiente capacidad cultural local" para sostener un programa de todo un año.

Por su parte, la propuesta de Palma fue calificada como "muy poco desarrollada artística y conceptualmente", pareciendo más una "metodología basada en el turismo" que un programa cultural europeo. Potries, pese a su valioso "Orgullo de Pueblo", se vio penalizada por una "capacidad operativa muy limitada" dada su pequeña escala. Finalmente, Toledo se quedó fuera por la falta de una "visión artística distintiva" y de un plan de gobernanza claro, a pesar de tener uno de los presupuestos culturales más altos de España.

Final de infarto en Madrid

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El veredicto final se conocerá a finales de este año en Madrid, tras una visita de los expertos a las cuatro ciudades finalistas. Oviedo tiene la ventaja de una unidad política sin fisuras y una financiación de La Vega ya amarrada. Si el equipo ovetense logra simplificar su narrativa y dotar de más "garra" internacional a la Amabilidá, el sueño de 2031 estará mucho más cerca. La batalla está servida y, por ahora, ninguna de las cuatro favoritas tiene el triunfo asegurado. El panel ha dejado claro que la ciudad que gane será aquella que presente una "visión artística más audaz y original" que no solo se quede en la teoría, sino que se aplique en la práctica