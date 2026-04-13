Susto en Oviedo: un conductor pierde el control de su vehículo en plaza de Castilla y se lleva por delante un semáforo que colisiona con el coche de unas monjas
La escena obligó a una rápida intervención de los servicios de seguridad y generó momentos de cierta congestión en una de las zonas con mayor densidad de tráfico de la capital asturiana
Susto en Oviedo a primera hora de la mañana. Un accidente de tráfico registrado en la plaza de Castilla alteró la normalidad en uno de los puntos más transitados de la ciudad, después de que un turismo se llevase por delante parte de la señalización vial. La escena, aunque sin consecuencias personales graves, obligó a una rápida intervención de los servicios de seguridad y generó momentos de cierta congestión en la circulación.
El suceso se produjo en torno a las 10.45 horas, cuando un conductor de avanzada edad perdió el control de su Range Rover Evoque rojo, por causas que se están investigando. El vehículo impactó contra uno de los semáforos de la intersección, arrancándolo de su base y provocando su caída sobre la calzada. Como consecuencia directa del golpe, el semáforo terminó cayendo sobre un Opel Corsa gris que circulaba por la zona, al que alcanzó en uno de sus laterales, ocasionándole daños visibles.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Oviedo, que se encargaron de asegurar el entorno, señalizar la zona afectada y facilitar las labores de retirada de los elementos dañados. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se registraron heridos de gravedad, lo que permitió centrar los trabajos en la gestión del tráfico y en la evaluación de los daños materiales tanto en los vehículos implicados como en el mobiliario urbano.
El incidente provocó retenciones durante varios minutos en este enclave especialmente concurrido, obligando a los agentes a regular manualmente la circulación en tanto no se restablecen las condiciones habituales. Mientras se procede a la reparación del semáforo, las autoridades mantienen presencia en el punto para garantizar la seguridad vial, evitando así nuevas incidencias en una de las zonas con mayor densidad de tráfico de la capital asturiana.
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