Los vecinos de El Campón reclaman desbroces y la mejora de los accesos a esta zona de Oviedo

Los vecinos de la zona de El Campon aprovecharon este lunes la visita a la zona del concejal delegado de Servicios Básicos, el popular Daniel Tarrio, para poner sobre la mesa una batería de demandas que necesitan el apoyo del Ayuntamiento. Entre otras cosas, los residentes en este punto de Oviedo exigen la mejora de las carreteras que les dan servicio, que se desbroce con más asiduidad o que el Consistorio medie para que se lleva a cabo la limpieza de una arboleda de propiedad privada que, según denuncian, tapa el alumbrado en algunas zonas del pueblo.

Durante la visita, Tarrio estuvo acompañado por el nuevo presidente de la Unión Vecinal de El Cristo, Montecerrao y Buenavista, Marcelino Pérez. Ambos pudieron comprobar que las quejas de los vecinos no son infundadas: la carretera necesita una intervención. "El concejal se comprometió a hacer todo lo posible para rebachear cuanto antes. Se mostró muy cercano a los vecinos y ellos agradecieron su visita porque necesitaban que les hiciesen caso", dice Pérez.

Tarrio también tomó buena nota de las exigencias en cuanto desbroces y les prometió a los vecinos que hará todo lo que esté en su mano para tratar de conseguir que los propietarios de la arboleda, situada entre El Campón y Pin de la Quinta, se limpie. "Tapa cuatro o cinco puntos de luz de la carretera que baja a la nacional que viene de La Espina y eso es peligroso", señala Marcelino Pérez.

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Por otro lado, los vecinos también solicitaron la limpieza de un sendero peatonal cercano a los depósitos de agua en el que hay un nido de metralleta de la Guerra Civil y una fuente. "Es un lugar muy bonito para pasear y para conocer", señala el representante vecinal.