Vox rechaza la inclusión de la defensa de la llingua en los estatutos de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo votó este lunes en contra de la modificación de los estatutos de la Fundación Municipal de Cultura (FMC). La formación tomó esta decisión después de que el equipo de gobierno, a petición del Grupo Municipal Socialista, incorporase fines relacionados con la promoción y defensa de la llingua.

La agrupación encabezada por Sonsoles Peralta sostiene que este cambio supone una "claudicación" ante las políticas de izquierdas. "El PP vuelve a rendirse ante las políticas de izquierdas y ahora pretende avanzar en la imposición de la llingua. Resulta inaceptable la falta de lealtad institucional y de comunicación por parte del equipo de gobierno. Desde julio de 2025, cuando enviamos nuestras propuestas a petición del propio presidente, no hemos tenido noticias hasta esta semana", denunció la portavoz.

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Con esta decisión, Vox reafirma su rechazo al uso de la Fundación Municipal de Cultura como "plataforma para promover ideologías ajenas a las necesidades reales de los ovetenses" y subraya su compromiso con la libertad cultural. "No existe voluntad de diálogo ni de alcanzar acuerdos por parte de este PP, que impone su mayoría y después nos acusa de situarnos en el 'frente del no'. Vox no va a apoyar medidas que fomenten políticas lingüísticas impositivas", concluyó Peralta.