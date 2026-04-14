Antonio Barros, actúa este viernes en Oviedo: "El público asturiano tiene una conexión muy fuerte con su tierra"

Antonio Barros (Mos, 1990) regresa a los escenarios asturianos con un espectáculo en el que rinde homenaje a las grandes voces de la música española. El artista gallego actuará el próximo viernes, a las 19.30 horas, en el Teatro Filarmónica de Oviedo, acompañado por su mujer, iAlma, pianista del proyecto. Juntos proponen un recorrido por canciones inolvidables que marcaron a toda una generación.

-¿Qué debe esperar el público ovetense de su espectáculo?

-El público ovetense se va a encontrar con un viaje muy especial a través de algunas de las grandes voces de la música. Hablamos de artistas como Rocío Jurado, Camilo Sesto, Nino Bravo, José José o Raphael, entre otros. La idea es que la gente pueda desconectar durante un rato, olvidarse del ritmo diario, apagar el teléfono y dejarse llevar. Queremos recuperar esa forma de entender la música en la que lo importante era lo que se contaba y cómo se transmitía, con una exigencia vocal muy alta y una sensibilidad que llegaba directamente al público.

-Interpreta canciones de los grandes iconos de la música española, ¿dónde nació la idea?

-La idea surge al observar el panorama musical actual, que está muy enfocado hacia el público joven y hacia determinados estilos más electrónicos. Nosotros queríamos hacer algo diferente: no dejar de lado a una generación que creció con otra música, con otro tipo de letras y de interpretación. También nace de la necesidad de reivindicar a esos artistas que marcaron una época y que, desde nuestro punto de vista, merecen seguir presentes. La música evoluciona, claro, pero hay ciertos valores, como la creatividad o la artesanía, que no deberían perderse.

-¿Cómo hizo la selección de artistas homenajeados?

-Fue probablemente lo más complicado de todo el proceso. Hay muchísimas grandes voces y es muy difícil dejar fuera a algunos artistas. Intentamos hacer una selección equilibrada, buscando nombres importantes, pero también canciones muy reconocibles para el público. Queríamos que desde el primer acorde la gente conectara con el tema, que no hubiera dudas. Fue un trabajo de investigación importante, porque no solo se trataba de elegir artistas, sino de acertar con las canciones que mejor representaran ese espíritu.

-¿Qué tienen en común todas estas grandes voces que homenajea?

-Creo que todas tienen algo muy claro en común: hablan del amor. Puede ser amor de pareja, desamor, amor a la familia, a la tierra o a la vida, pero ese sentimiento está siempre presente. Eran artistas que cuidaban mucho las letras y que entendían la música como una forma de transmitir emociones profundas. En general, había una sensibilidad especial que hoy en día, dependiendo del estilo, se ve menos.

-¿Algún artista que le haga especial ilusión interpretar?

-Le tengo un cariño especial a Juan Pardo. Por una parte, por la conexión personal, ya que compartimos raíces gallegas, y por otra, por cómo transmite el amor a la tierra en sus canciones. Creo que ese sentimiento es algo que también conecta mucho con el público asturiano. Al final, Galicia y Asturias tienen muchas similitudes en ese sentido y sus canciones reflejan muy bien esa identidad.

-¿Es difícil mantener una identidad propia interpretando canciones tan reconocidas?

-No lo considero especialmente difícil. Al final, uno crece escuchando este tipo de música y se va impregnando de ella. Todos los artistas tenemos referentes y eso se nota en la forma de interpretar, pero también es cierto que cada uno aporta su personalidad, su matiz. Es como hablar un idioma: todos usamos las mismas palabras, pero cada uno tiene su forma de expresarse.

-Empezó en el mundo de la verbena, ¿alguna anécdota de sus primeras visitas a Asturias?

-Recuerdo que me sorprendió muchísimo el ambiente en las verbenas asturianas, especialmente la presencia de gente joven. En Galicia no era tan habitual ver a tantos jóvenes en este tipo de eventos. Además, me llamó mucho la atención el tema de la sidra, ese carácter tan identitario que tiene. Ver a todo el mundo, incluidos los más jóvenes, disfrutando de la sidra durante toda la noche fue algo que me impactó bastante.

-¿Qué diferencia al público asturiano?

-El público asturiano tiene un sentimiento de identidad muy fuerte. Es algo que se nota mucho en directo. Por ejemplo, cuando suena “Asturias, patria querida”, la canta todo el mundo, desde los más jóvenes hasta los mayores. Es una conexión muy especial con su tierra, muy visible y muy emocionante desde el escenario.

-Pronto comienza la temporada de las fiestas de verano, ¿cuáles son sus orquestas favoritas en la actualidad?

-Para mí, Los Satélites son un referente claro. Han sabido mantener su esencia a lo largo del tiempo, sin desviarse de su identidad como orquesta de baile. Hoy en día muchas formaciones han evolucionado hacia un formato más de espectáculo, lo cual también es válido, pero ellos han conseguido mantenerse fieles a su estilo, y eso tiene mucho mérito.

-¿Tiene nuevos proyectos en mente después de esta gira?

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-Sí, tenemos pendiente un proyecto muy importante, que es nuestro primer disco. Es algo que llevamos tiempo queriendo hacer, pero que se ha ido retrasando por el ritmo de trabajo y la preparación de espectáculos. Creemos que ahora estamos en un buen momento profesional para afrontarlo y la idea es que 2026 sea el año en el que podamos sacarlo adelante y ofrecérselo al público, que además lo lleva tiempo pidiendo.