Avería de última hora en Oviedo: cortan el suministro de agua en Llano Ponte y fijan un plazo de cuatro horas para recuperarlo

El Ayuntamiento de Oviedo comunica este martes por la tarde que, con motivo de una avería fortuita en la red de suministro, se ve obligado a interrumpir temporalmente el servicio en la calle Llano Ponte, afectando a los números impares de la vía. Según indican fuentes municipales, la incidencia requiere una actuación urgente por parte de los equipos técnicos, que ya se encuentran trabajando en la zona para localizar el origen del problema y proceder a su reparación con la mayor rapidez posible.

Desde el Consistorio señalan asimismo que, si no surgen complicaciones durante las labores de intervención, la previsión es que el suministro quede restablecido en un plazo aproximado de cuatro horas desde el inicio de los trabajos. Mientras tanto, se recomienda a los vecinos afectados extremar las precauciones y hacer un uso responsable de los recursos disponibles, a la espera de que la situación recupere la normalidad a lo largo de la tarde.