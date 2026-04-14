El Ayuntamiento de Oviedo impulsa la cooperación internacional con un encuentro de entidades sociales en Trascorrales
Las jornadas reúnen a más de una decena de asociaciones que trabajan en proyectos de desarrollo en distintos puntos de Latinoamérica, África y Asia
Las Jornadas de Cooperación Internacional han arrancado este martes en la plaza de Trascorrales, en Oviedo, donde permanecerán abiertas al público hasta mañana, día 15, a las 14.00 horas. Bajo el lema "Cooperar para Transformar", el encuentro reúne a más de una decena de entidades sociales que trabajan en proyectos de desarrollo en distintos puntos de Latinoamérica, África y Asia, con el objetivo de acercar estas realidades a la ciudadanía y visibilizar la labor solidaria que se impulsa desde el ámbito local.
La iniciativa, promovida por el Ayuntamiento de Oviedo, pretende ser un espacio de encuentro entre organizaciones y vecinos, en el que compartir experiencias, proyectos y testimonios vinculados a la cooperación internacional. En los distintos expositores, los visitantes pueden conocer de primera mano iniciativas centradas en la mejora de las condiciones de vida de colectivos vulnerables, especialmente mujeres y menores, así como las líneas de trabajo que se desarrollan sobre el terreno gracias al apoyo institucional y ciudadano.
Durante la mañana, varias concejalas de la Corporación municipal han visitado el recinto, encabezadas por las ediles de Políticas Sociales, Leticia González y María Velasco, quienes han recorrido los diferentes stands y han mantenido contacto directo con los representantes de las entidades participantes.
Velasco subrayó la importancia de estas jornadas como herramienta de sensibilización: "Es fundamental que la sociedad conozca las realidades de otros países y el trabajo que realizan estas organizaciones. No hablamos solo de compromiso sobre el papel, sino de hechos concretos". La concejala recordó, además, que el Ayuntamiento ha destinado más de cuatro millones de euros a proyectos de cooperación desde 2019, una inversión que, según destacó, "permite mejorar la vida de muchas personas y fortalecer el tejido solidario con la implicación de vecinos y donantes asturianos".
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