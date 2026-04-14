La bendición del Papa a una de las cofradías de Oviedo en su 25º aniversario
León XIV expresa su agradecimiento a los cofrades del Silencio y la Santa Cruz, con sede en la parroquia de Santa María la Real de la Corte, por su "fructífera labor religiosa y social"
La cofradía del Silencio, con sede en la parroquia de Santa María la Real de la Corte, acaba de recibir un saludo y bendición del papa, León XIV, con motivo del 25ª aniversario de su fundación. El Papa expresa su unión espiritual con la Real Cofradía del Silencio y la Santa Cruz “por la fructífera labor religiosa y social realizada” al tiempo que anima a sus cofrades “a un mayor compromiso con los que sufren, en plena armonía con la autoridad eclesiástica local”.
La comunicación papal, remitida por el secretario de estado de León XIV, el cardenal Pietro Parolin, apela a “los valores evangélicos” de los que se nutre la cofradía ovetense “como signo de un testimonio vivo de amor a Cristo y a la Iglesia” e invoca “la intercesión celestial de la Virgen María” sobre los cofrades, a los que da su bendición, un gesto que también extiende “a los que participarán en la celebración jubilar”.
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