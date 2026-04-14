Carmen Riera, escritora y académica dará una conferencia sobre Gil de Biedma en Oviedo: "Detesto la IA, se nutre de los libros sin pedir permiso a los autores"

Carme Riera (Palma de Mallorca, 1948), escritora, catedrática de Literatura, académica de la lengua, estará mañana en Oviedo invitada por la Cátedra Ángel González de la Universidad de Oviedo para pronunciar una conferencia sobre Gil de Biedma.

"Gil de Biedma, el poeta que quería ser poema", la ha titulado, y en ella promete trazar un retrato literario del poeta, que también fue su amigo. Será a las 19.30 horas en el Aula Magna del edificio histórico de la institución académica.

¿Qué ha querido expresar con el título de la conferencia?

Eso quiere decir que cada vez que recitamos o leemos un poema de Jaime lo estamos resucitando y la gente que vaya a la conferencia comprobará que es verdad, que Jaime Gil de Biedma levanta la cabeza cada vez que leemos sus poemas.

La de Gil de Biedma es una poesía para ser leída, recitada… ¿Cuál es la mejor forma de acercarse a ella?

Para ser leída es estupenda y para ser dicha en voz alta también. Él recitaba muy bien. Leía sus poemas cuando quería dárselos a conocer a la gente. Algunos los sabía de memoria, son muy memorizables. Yo también me sé algunos.

¿Cuál fue su relación con él?

Fuimos amigos. Lo conocí cuando llegué a Barcelona. Sobre eso hay una anécdota… Al llegar a Barcelona conocí a un chico con una revista literaria y me propuso colaborar en ella, me invitó a cenar, me llevó a un mirador espléndido y, entonces, me pareció que me iba a cobrar la cena, me asusté un poco; luego, en el coche puso una casete y sonó nada menos que "Pandémica y celeste". Me dejó tan absolutamente maravillada… Me devolvió al colegio mayor y al día siguiente me dejó un regalo, el libro "Moralidades". Después de esa "mise en escène" comprenderá que nos hicimos amigos. Cuando se lo conté a Jaime se alegró mucho de que su poesía ayudara a hacer amigos.

¿Cómo enfocará la conferencia de este miércoles?

Voy a tratar de trazar una panorámica de la poesía de Jaime, para invitar a la gente a releerla y a leerla los que no lo hayan hecho aún. Jaime decía que la poesía depende de la lectura de cada uno. La literatura tiene dos momentos: el momento en el que se escribe y el en que se lee. Hacemos una interpretación del poema dependiendo del momento de nuestra vida, nosotros interpretamos el texto. Gil de Biedma interpelaba a sus lectores. La poesía que está viva es la que se lee. Los textos se ponen en pie cuando nosotros los leemos.

¿La gente lee menos? ¿Qué opina?

La gente antes leía más. Veías gente en el transporte público leyendo, a muchas mujeres. Ahora no, la ves utilizando el móvil, hablando, enviando mensajes, incluso jugando. Antes la literatura era un refugio para las horas vacías, cosa que ya no es tanto, aunque siempre hay gente que se refugia en el placer y en la convivencia con los textos.

Se puede leer poesía en el móvil.

Se puede hacer. Me asomo a veces a los móviles y no he encontrado a personas que estuvieran leyendo un poema. Pero sí, por supuesto, lo digital sirve para la cultura.

Y los jóvenes, ¿están interesados por la poesía?

Hay jóvenes que leen poesía y un grupo de jóvenes poetas que triunfan en las redes sociales. La poesía no ha sido nunca algo mayoritario, pero yo estoy en el jurado del Premio Loewe y llegan miles y miles de textos, de España y de América.

¿Y la IA? ¿Usted la utiliza como herramienta literaria?

No la utilizo, la detesto bastante. La IA se nutre de los libros sin pedir permiso a los autores y además sin pagar derechos, tengo una lucha personal contra eso desde CEDRO. Habría que poner leyes, los países nórdicos, más avanzados y que cuidan más a sus ciudadanos, han hecho legislaciones para evitarlo.

¿La IA puede engañar a un buen lector?

Seguro que puede. A medida que se la entrena lo hace mejor, así que no hay que entrenarla, si hay un error, déjalo ahí. Hay que ponerle coto y saber qué textos, qué cubiertas de libros y qué noticias han sido creadas solo con la IA.

¿Una máquina puede sustituir la experiencia literaria?

Ni puede ni debería.

Desde su puesto en la Academia, ¿cómo percibe la salud la lengua castellana?

La salud de la lengua castellana es muy buena. La hablan 500 millones de personas. Esa preponderancia lingüística nos hace más ricos, en todos los aspectos, también el económico. Un país con diferentes lenguas es más rico que un país que solo tiene una. Las lenguas son riqueza, son espejos que nos presentan distintas maneras de ver el mundo y eso es riqueza.

¿Sabe de la situación del asturiano?

La conozco poco.

¿Algún proyecto entre manos?

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Trabajo en un libro sobre la Real Academia, sobre algo poco estudiado que es la relación de la Academia con las mujeres. Desde la primera que se postuló, Rosario Cepeda, una niña de 12 años, pasando por María Isidro de Guzmán, toda la polémica con Gertrudis López de Avellaneda y Emilia Pardo Bazán, hasta que llegó Carmen Conde.