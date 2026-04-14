El Colegio de Arquitectos pide a sus colegiados no concurrir el concurso de ideas de La Vega

El concurso de ideas para la ordenación de La Vega, presentado por el Ayuntamiento como la gran oportunidad para redefinir uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, despierta recelos entre los técnicos asturianos: el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias (COAA), encabezado por el decano, Miguel Casariego, recomienda a sus colegiados que no participen en la convocatoria al considerar que «los pliegos no reúnen las condiciones de equidad, transparencia, proporcionalidad y competencia leal», una decisión que llega tras analizar las bases publicadas el 29 de marzo y que será formalizada en una reunión prevista el jueves en su sede ovetense.

La llamada al boicot no es un gesto menor. Supone, en la práctica, un cuestionamiento frontal al modelo elegido por el Consistorio para transformar la antigua Fábrica de Armas, un ámbito de más de 127.000 metros cuadrados que aspira a convertirse en motor urbano, empresarial y cultural. El COAA entiende que las bases del concurso, tal y como están redactadas, no garantizan un proceso abierto ni equilibrado, y advierte de que el procedimiento posterior —una adjudicación negociada sin publicidad— introduce «un elemento de opacidad difícilmente compatible con una convocatoria de esta naturaleza».

En su diagnóstico, el colegio profesional no solo señala deficiencias formales, sino también una concepción de partida que, a su juicio, compromete el resultado. Considera que el planteamiento del concurso no ofrece las condiciones óptimas para asegurar una ordenación urbanística acorde con el interés general ni con la singularidad del espacio. «No proporciona las condiciones óptimas para hacer posible el desarrollo urbanístico del ámbito con las garantías de apertura, ecuanimidad técnica y servicio al interés general», sostienen.

La Vega, con su complejidad patrimonial —45 edificaciones de valor industrial— y su posición estratégica junto a hitos históricos de la ciudad, exige, a juicio del colectivo, un proceso más garantista y riguroso. El Ayuntamiento, por su parte, había defendido el concurso como una herramienta para atraer propuestas «innovadoras y de alta calidad», subrayando el interés ya mostrado por estudios de prestigio.

El proceso contempla una primera fase de selección de hasta cinco equipos y una segunda de redacción técnica, con un jurado compuesto mayoritariamente por perfiles vinculados a la administración municipal. Es precisamente este diseño el que despierta recelos en el COAA, que echa en falta una mayor apertura y equilibrio en la toma de decisiones.

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La reunión de este jueves busca fijar una posición que será trasladada al Ayuntamiento. No se descarta la adopción de nuevas medidas «para tratar de reconducir la convocatoria». El tono, por ahora, es firme pero no definitivo: hay margen para la rectificación, vienen a decir. En juego no está solo un concurso, sino el modelo de ciudad que emergerá de La Vega. Y también la confianza en los procedimientos para diseñar el futuro de la ciudad.