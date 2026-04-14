Flores para recordar a las más de 1.300 personas enterradas en la fosa común de Oviedo

Luis Alau Gómez-Acebo es el primer nombre registrado en la fosa común de Oviedo; Alejandro González Fernández, el último. Entre medias, 1.314 personas que fueron asesinadas durante la represión franquista y que este martes fueron recordadas en el 95 aniversario de la proclamación de la II República. «Este es un acto de verdadera justicia y de reparación», celebró la viceconsejera de Derechos Sociales, Beatriz González. Los pasos dados en los últimos días por el Principado han supuesto un gran avance para la declaración de esta parte del cementerio de El Salvador como lugar de memoria democrática. «En la práctica ya tiene otorgada esta distinción; ahora falta que se hagan las fichas técnicas y se necesita elevar esta propuesta al consejo de gobierno del Principado para cerrar el procedimiento».

La fosa común se encuentra en la parte civil del cementerio. Durante décadas estuvo separada por grandes muros de piedra de la parte católica. Además, desde el momento que empezó a acoger los cuerpos de los asesinados, se convirtió en un lugar clandestino. Sus puertas permanecían cerradas a cal y canto y los familiares de las víctimas debían tirar las flores desde el exterior. Los ramos, en muchas ocasiones, eran pateados y pisoteados por los oficiales montados a caballo. Ya en 1970 se derribaron los muros quedando ambas partes del cementerio unidas para siempre. Este lugar tiene 21 metros de largo, 12 de ancho y se desconoce con exactitud los metros de profundidad. «La Asociación de Familiares y Amigos de la Fosa Común de Oviedo lleva años trabajando por la memoria de estos hombres y mujeres que están aquí enterrados y desde el Principado hemos dado este importante paso para la recuperación de nuestra memoria colectiva».

No solo el Ejecutivo autonómico ha hecho mejoras para dignificar la fosa. Higinio Menéndez, de la asociación Memorialista de Asturias, remarcó que el Ayuntamiento ha sido «absolutamente efectivo con las peticiones que hemos hecho para la limpieza y la cimentación de las aceras». Ahora, falta por allanar el terreno y remarcó que la II República hizo «abundantes cosas» para mejorar la sociedad, «pero estos avances no colmaron los contrarios» y España «volvió a la Edad Media el 18 de julio de 1936».

Por su parte, Fidel Rodríguez, de la asociación 13 Rosas de Asturias, recordó que el año pasado denunciaba la vulneración de los derechos humanos y «las atrocidades» que se estaban acometiendo en Gaza y Ucrania. 365 días después el mundo» está peor y se está normalizando la imposición por la fuerza» y la guerra. «Defender los valores republicanos debe de ser un compromiso de todos», aseguró. Además, Laura Díez, secretaria de Memoria Democrática de la AMSO, destacó que no olvida a todos los asesinados que están enterrados en fosas comunes y en las cunetas y puso énfasis en que hoy en día se viven «momentos difíciles». Argumenta que «la cobardía política pesa más que la justicia» y «pesa más una pérdida económica» que una vida. «Estás creciendo los discursos de odio y lugares como este importan».

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Otro de los que tomó fue el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Carlos Fernández Llaneza, que rememoró que hace 95 años en «miles de ciudades, pueblos y villas de España se vivió un día de alegría, ilusión y esperanza» ante la proclamación de la II República. Por su parte, el líder de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, anunció que el Gobierno del Estado dio en la tarde de este martes el último paso para fulminar la Fundación Francisco Franco: «Esta iniciativa llega tarde». Entre los asistentes también estuvieron la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, y el director general de Juventud, Francisco de Asis, el exalcalde de Oviedo Wenceslao López, el diputado regional Ricardo Fernández, el exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón Luis Manuel Fernández ‘Floro’ y la portavoz de Podemos Oviedo, Belén Suárez Prieto.