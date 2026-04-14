La gran transformación que la Universidad de Oviedo planea para una de sus facultades del Cristo

La Universidad de Oviedo acaba de iniciar los trámites para renovar por completo la Facultad de Química, un edificio ubicado en el campus del Cristo que arrastra cuatro décadas de uso intensivo. La institución académica ha sacado a licitación, por un importe de 62.980 euros, la redacción de un Plan Director que servirá de hoja de ruta para su rehabilitación integral y adecuación a los estándares técnicos exigidos por la normativa actual.

Construido a finales de los años ochenta del siglo pasado, el inmueble, según indican los pliegos técnicos del contrato, presenta una «obsolescencia técnica acelerada» derivada de su agresivo perfil de uso científico. Tras cuarenta años soportando atmósferas corrosivas y vertidos químicos , las instalaciones han superado ampliamente su vida útil. El diagnóstico previo describe el edificio como un «sumidero energético» con redes de saneamiento degradadas y mobiliario que ha perdido su estanqueidad.

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La futura reforma de la facultad irá más allá de un simple mantenimiento, sino que supondrá una transformación sistémica para elevar las prestaciones de seguridad, eficiencia y confort. El equipo adjudicatario dispondrá de veinticuatro semanas para definir esta estrategia de modernización , garantizando que la actividad docente e investigadora pueda continuar durante las futuras fases de obra.