IU exige soluciones urgentes ante la falta de docentes en la Escuela Municipal de Música de Oviedo

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha reclamado al equipo de gobierno la recuperación "inmediata" del profesorado en la Escuela Municipal de Música ante las protestas de usuarios por la falta de docentes en varias asignaturas. La formación trasladó su inquietud a la concejalía de Educación, subrayando la preocupación existente entre el alumnado y sus familias por el impacto en la calidad de la enseñanza.

IU advierte de que esta situación no puede repetirse, al considerar que la carencia de profesorado afecta directamente al desarrollo normal de la actividad académica en un centro clave para la vida cultural de Oviedo. Además, enmarca este problema en un momento estratégico para la ciudad, que aspira a consolidar su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

El portavoz municipal, Gaspar Llamazares, incidió en la necesidad de garantizar los recursos humanos necesarios. "Debemos asegurar que la Escuela Municipal de Música cuente siempre con los recursos humanos necesarios para ofrecer una enseñanza de calidad. No podemos permitir carencias que perjudiquen al alumnado ni que debiliten un pilar esencial de la cultura en nuestra ciudad".

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La formación valora, no obstante, el compromiso de la concejalía para cubrir de forma inmediata plazas en especialidades como clarinete, violonchelo y pianista acompañante, una solución que, según indican, está próxima a materializarse. Asimismo, IU destaca la disposición municipal a reunirse con los representantes de los trabajadores para abordar la actualización del convenio.