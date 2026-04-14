Lluvia de millones de la UE en Oviedo: la transformación de La Vega contará con 20 millones de Bruselas

Una lluvia de millones procedentes de Bruselas contribuirá de manera decisiva a convertir a La Vega en el gran polo de innovación cultural de Asturias. El proyecto para transformar las hoy abandonadas naves de la antigua fábrica de armas en un centro audiovisual, una biblioteca central, un centro de artes escénicas tiene asegurados ya unos 20 millones de euros del fondo de Transición Justa de la UE. Esta mareante cantidad se presenta como indispensable para cumplir con el objetivo de que el futuro polo cultural carbayón esté en funcionamiento en 2030 y se convierta en una de las piedras angulares para que Oviedo ostente un año más tarde el título de Capital Europea de la Cultura.

Este compromiso inversor es conocido ya por el jurado de expertos de la distinción comunitaria. El comité que certificó en marzo el pase de Oviedo junto a Cáceres, Granada y Las Palmas a la fase final hizo público este lunes un informe en el que desgrana las fortalezas y recomienda posibles mejoras para los proyectos de las candidatas. En el mismo, los examinadores se reconocen seducidos por La Vega. Afirman que la transformación de la fábrica en un nodo cultural es una «pieza central simbólica y física para la regeneración a largo plazo» de la ciudad. Asimismo, el jurado destaca también la «solidez financiera» del proyecto gracias a los 20 millones de euros «asegurados» de los fondos de Transición Justa, además de valorar positivamente la experiencia de la agencia regional Sekuens en la gestión de fondos europeos.

Fuentes de la candidatura apuntan que esta aportación europea hasta ahora desconocida es una cantidad «orientativa» que «puede aumentar o disminuir» según las necesidades, pero está garantizada al existir un fondo de Transición Justa global del que se puede tirar en la región para abordar actuaciones de calado llamadas a impulsar la economía de la ciudad y de toda la región en el medio y largo plazo.

Aunque el complejo albergaría varios usos culturales innovadores y contemporáneos, el desarrollo de una industria del sector audiovisual en el complejo fabril es la propuesta estrella para dar un empujón decisivo a la candidatura carbayona. La conversión de lo que en su día fue una factoría de fusiles en un espacio de creatividad, cultura y desarrollo económico en un contexto global marcado por las contiendas bélicas llama la atención del jurado.

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Si bien los expertos ven con buenos ojos la propuesta de La Vega, también instan a la candidatura ovetense a crear un plan de contingencia de cara a la fase decisiva. Consideran que la búsqueda de una alternativa capaz de garantizar el desarrollo de estos proyectos en caso de que las obras para recuperar La Vega se compliquen o no lleguen a tiempo sería fundamental para reducir riesgos y ganar puntos. «No se ha presentado un plan B suficiente para la entrega programática», reza el informe a modo de sugerencia para reforzar las garantías de que Oviedo sería la mejor capital cultural.