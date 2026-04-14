Mario Arias no cree que los derribos del viejo HUCA comiencen en verano "porque el Principado nunca cumple nada"

El teniente de alcalde de Oviedo, Mario Arias, cargó este martes con dureza contra el Gobierno del Principado y dejó claro --en la línea del alcalde, Alfredo Canteli-- que no se cree “nada” de los anuncios sobre el inicio de los derribos en la parcela del viejo HUCA. Fue tajante: no confía en que las demoliciones comiencen en octubre, como aseguró el presidente regional, y sostiene que el Ejecutivo de Adrián Barbón lleva años incumpliendo plazos. A su juicio, la situación es “absolutamente lamentable”, con unos edificios en ruina "tras años de inacción del Principado", mientras los vecinos de El Cristo y Buenavista siguen esperando soluciones.

Arias, repitiendo lo que ha dicho ya mil veces Canteli, también insistió en que el deterioro del antiguo complejo hospitalario es “impresentable” y responsabilizó directamente al Principado por haber permitido su degradación. Frente a ello, defendió la actuación del Ayuntamiento, destacando la compra de la galería comercial del Calatrava y la futura implantación de la Universidad Alfonso X, así como el proyecto de recuperación de la plaza de toros, que confía en que pueda avanzar a corto plazo para contribuir a revitalizar la zona.

El edil realizó estas declaraciones tras la presentación de la nueva Unión Vecinal de El Cristo, Montecerrao y Buenavista, cuya creación valoró de forma positiva como muestra de una ciudadanía “activa” y comprometida con sus barrios. No obstante, subrayó que muchas de las reivindicaciones vecinales exceden las competencias municipales y requieren decisiones de otras administraciones, por lo que pidió “pasar a la acción” de manera inmediata en el ámbito del viejo HUCA.

La Tesorería de la Seguridad Social

En la misma línea de presión, el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, apuntó a la Tesorería General de la Seguridad Social como el principal obstáculo para desbloquear el futuro de los terrenos. Según explicó, "mientras no se aclare qué uso se quiere dar a espacios como la residencia o el área de rehabilitación, no se podrá avanzar en el planeamiento". Recordó además que negociaciones anteriores fracasaron por exigencias económicas “inabordables” y reclamó una propuesta realista que permita definir el futuro del ámbito.

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Por su parte, el presidente del nuevo colectivo vecinal, Marcelino Pérez, situó como prioridades de la zona la reactivación del entorno del Calatrava y la recuperación del viejo HUCA. Entre sus demandas, destacó la reapertura del aparcamiento actualmente cerrado del antiguo centro comercial y la necesidad de atraer actividad comercial y de hostelería que dé servicio a los estudiantes y vecinos. En definitiva, reclamó “dar vida” al barrio mientras se resuelve el problema de fondo: el abandono de los antiguos terrenos hospitalarios.