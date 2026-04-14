Mieres recibe los monolitos de la antigua Escuela de Minas de Oviedo en plena polémica : "Serán tratados con el máximo respeto, como merecen"

Mieres acoge con los brazos abiertos el monolito y la escultura retirados de los jardines de la antigua Escuela de Minas de Oviedo este lunes y que «en unos días» serán instalados en el campus de Barredo en el marco del proceso iniciado en octubre de 2023 para centralizar la docencia minera, una decisión adoptada por la Universidad de Oviedo por «criterios de coherencia académica» pero contestada por antiguos alumnos y docentes por su impacto en la memoria histórica del centro.

El campus de Mieres absorbió en octubre de 2023 toda la actividad de la Escuela de Minas de Oviedo. Un traslado rodeado de polémica que, con el paso del tiempo, ha sido asumido con relativa normalidad por profesores y alumnos. Ahora, las instalaciones de Barredo se preparan para completar simbólicamente aquella mudanza con la llegada de dos elementos cargados de memoria: los monolitos retirados de los jardines del histórico edificio de la calle Independencia. «Serán tratados con el máximo respeto, como merecen», apunta el profesorado local.

Las estructuras, ya desmontadas en la capital asturiana, serán instaladas en los próximos días en el entorno de la Escuela Politécnica de Mieres, en los jardines que vertebran el paseo del campus, junto a otros elementos conmemorativos como la escultura dedicada a Gonzalo Gutiérrez Quirós y la placa en recuerdo de Aníbal Vázquez. El movimiento coincide con la transformación del edificio ovetense en centro administrativo, proceso iniciado esta misma semana con el traslado de servicios y personal.

El traslado de los monumentos, ligado también al traslado de los servicios administrativos de la Universidad a Independencia, no ha estado exento de controversia. Su retirada ha generado críticas entre antiguos alumnos y docentes, algunos de los cuales denuncian un intento de «borrar el pasado» de la Escuela de Minas en Oviedo. Uno es un monolito que rinde homenaje a Fernando Pendás, profesor durante más de cuarenta años, mientras que el otro es una escultura dedicada por la Real Academia de Ingeniería a Luis Adaro y Jerónimo Ibrán por su contribución al desarrollo de Asturias.

Desde la Universidad defienden la decisión como un criterio de coherencia académica, al considerar que estos elementos deben situarse donde hoy se imparte la docencia minera, centralizada en Mieres. La operación, además, requiere una cimentación especial debido al peso de las piezas, lo que retrasará su colocación definitiva.

Frente a esta visión institucional, el presidente del «think tank» Escuela de Minas 2050, Juan José del Campo, mantiene una postura crítica y firme. Habla de «error académico y atentado contra un centro de excelencia» y subraya que «el no tener la razón jurídica sobre el traslado de la escuela al que se opusieron desde el primer momento no significa tener la razón de fondo». A su juicio, los primeros indicios tras el traslado «no son positivos»: «¿Se ha revitalizado la matrícula? ¿Ha mejorado la calidad de los estudios? Tampoco».

Del Campo lamenta además el proceso material de la mudanza: «Se tiró en contenedores documentación y se desprendió en lugar de pensar dónde guardar esos fondos culturales», denuncia, calificando de «atropello» el vaciamiento del edificio y el traslado acelerado de enseres. La retirada de los monolitos, añade, supone «eliminar unos elementos en personas singulares en la creación y desarrollo de la escuela».

Para el representante de los antiguos alumnos, la cuestión trasciende lo físico: «La Escuela representaba el esfuerzo; es un espíritu intrasladable. Si no trasladas la esencia no trasladas el centro».