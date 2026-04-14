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Nace en Oviedo la Asociación Asturiana de la Aeronáutica y del Espacio con el objetivo de fomentar la cultura científica en la región

La nueva asociación se marca como eje principal la divulgación y el fomento de vocaciones STEAM con una programación abierta a la ciudadanía

Por la izquierda; el subteniente Antonio Trobajo, Aníbal Vega, José Félix Menéndez, Antonio López Cuestas y José Manuel Martín en la firma del acta de fundación.

Por la izquierda; el subteniente Antonio Trobajo, Aníbal Vega, José Félix Menéndez, Antonio López Cuestas y José Manuel Martín en la firma del acta de fundación. / LNE

Pelayo Méndez

Oviedo

Asturias cuenta desde el pasado viernes con una nueva entidad centrada en la divulgación científica. La Asociación Asturiana de la Aeronáutica y del Espacio, fue constituida por sus cuatro fundadores en la Delegación de Defensa en Oviedo. La iniciativa nace con el objetivo de agrupar a personas interesadas en el ámbito aeroespacial y canalizar actividades relacionadas con este sector en el Principado.

La nueva asociación se marca como eje principal la divulgación científica y el fomento de vocaciones STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), con una programación abierta a la ciudadanía. Entre sus primeras líneas de actuación destacan la organización de aulas divulgativas, conferencias con especialistas del sector y actividades prácticas relacionadas con drones y simuladores de vuelo, con el propósito de acercar este campo a todos los públicos.

Asimismo, la entidad pretende desempeñar un papel activo en la promoción de la igualdad dentro del sector, incorporando una línea específica destinada a visibilizar e impulsar la participación de la mujer en el ámbito aeroespacial. A ello se sumarán iniciativas como exposiciones temáticas y visitas a instalaciones y enclaves de interés, reforzando el carácter didáctico y participativo de la asociación.

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La Junta Directiva está formada por Aníbal Vega del Río, que asume las funciones de presidente y tesorero; José Félix Menéndez Romero, como vicepresidente; José Manuel Martín Ferrer, secretario; y Antonio López Cuestas, vocal. Con ámbito regional, la Asociación Asturiana de la Aeronáutica y del Espacio inicia su andadura con la intención de consolidar una comunidad activa en torno a este ámbito y contribuir al desarrollo de nuevas vocaciones científicas y tecnológicas en Asturias.

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