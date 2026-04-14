Nace en Oviedo la Asociación Asturiana de la Aeronáutica y del Espacio con el objetivo de fomentar la cultura científica en la región

Asturias cuenta desde el pasado viernes con una nueva entidad centrada en la divulgación científica. La Asociación Asturiana de la Aeronáutica y del Espacio, fue constituida por sus cuatro fundadores en la Delegación de Defensa en Oviedo. La iniciativa nace con el objetivo de agrupar a personas interesadas en el ámbito aeroespacial y canalizar actividades relacionadas con este sector en el Principado.

La nueva asociación se marca como eje principal la divulgación científica y el fomento de vocaciones STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), con una programación abierta a la ciudadanía. Entre sus primeras líneas de actuación destacan la organización de aulas divulgativas, conferencias con especialistas del sector y actividades prácticas relacionadas con drones y simuladores de vuelo, con el propósito de acercar este campo a todos los públicos.

Asimismo, la entidad pretende desempeñar un papel activo en la promoción de la igualdad dentro del sector, incorporando una línea específica destinada a visibilizar e impulsar la participación de la mujer en el ámbito aeroespacial. A ello se sumarán iniciativas como exposiciones temáticas y visitas a instalaciones y enclaves de interés, reforzando el carácter didáctico y participativo de la asociación.

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La Junta Directiva está formada por Aníbal Vega del Río, que asume las funciones de presidente y tesorero; José Félix Menéndez Romero, como vicepresidente; José Manuel Martín Ferrer, secretario; y Antonio López Cuestas, vocal. Con ámbito regional, la Asociación Asturiana de la Aeronáutica y del Espacio inicia su andadura con la intención de consolidar una comunidad activa en torno a este ámbito y contribuir al desarrollo de nuevas vocaciones científicas y tecnológicas en Asturias.