La Real Cofradía Amigos de los Quesos del Principado de Asturias organiza el primer curso de cata en Oviedo

La Real Cofradía Amigos de los Quesos del Principado de Asturias organiza en Oviedo el I Curso de Análisis Sensorial, una iniciativa pionera centrada en la cata de quesos que se celebrará los días 15 y 16 de abril en su sede social. Con todas las plazas ya cubiertas, el curso nace con vocación formativa y pretende sentar las bases para la obtención del título de Experto en Análisis Sensorial y juez de cata en concursos especializados.

Durante dos jornadas, en horario de tarde, un equipo de especialistas trasladará a los asistentes que la cata no consiste únicamente en degustar, sino en aplicar una metodología científica basada en la organoléptica. El programa abordará aspectos clave como el funcionamiento de los sentidos, la identificación de sabores y aromas, los distintos tipos de catas y las pruebas utilizadas para evaluar los quesos con rigor técnico.

El curso combinará teoría y práctica, permitiendo a los participantes familiarizarse con las distintas fases de la cata: desde el análisis visual y olfativo hasta el estudio del tacto y la textura en boca, pasando por la valoración de la intensidad aromática y las familias de aromas. El objetivo es que los futuros catadores adquieran una visión global que les permita emitir juicios fundamentados sobre la calidad de los productos.

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Como material de apoyo, los asistentes recibirán un completo manual de análisis sensorial, guías prácticas y fichas técnicas elaboradas por expertos del sector. Con esta iniciativa, Asturias da un paso más hacia la homologación europea en materia de evaluación quesera y, además, sienta las bases para la creación del Club de Catadores de Quesos de Asturias, impulsando así el conocimiento y la excelencia en uno de los productos emblemáticos de la región.