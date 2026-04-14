La recreación de procesión de La Madrugá en Playmobil gana el concurso de escaparates de la Semana Santa de Oviedo

Zaira Fidalgo se considera malagueña. A lo largo de su vida ha visto las procesiones de esta ciudad andaluza y las de Valladolid. Sin embargo, cuando le toca escoger cuál es su recorrido favorito lo tiene claro: la Madrugá de la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo. Cada año se emociona con la salida de los costaleros del edificio histórico de la Universidad de Oviedo portando el paso de La Sentencia. Lo hace de rodillas llevando sobre su cerviz la imagen. También tiene guardado en su retina el paso por el Ayuntamiento. Es por ello que este año le quiso rendir homenaje a los cofrades dedicándoles el escaparate de su tienda Mala Mia, de la avenida de Galicia, y su propuesta ha sido la ganadora del concurso de escaparates de Semana Santa.

Fidalgo llenó la parte más exterior de su tienda con figuras de Playmobil. Todas ellas representan a la comitiva que forma parte de la procesión que recorre las calles del casco histórico durante las primeras horas del Viernes Santo. No faltan el capataz, las diferentes autoridades y los cofrades con la túnica de color blanco junto al cinturón y el capirote de color granate. También a pequeño tamaño estaban las manolas junto a un maniquí con un vestido negro y la mantilla de la misma tonalidad. "Era la primera vez que nos presentábamos al concurso y hemos ganado. Antes estábamos en la calle Marqués de Teverga y en agosto pasamos a la avenida de Galicia. Nunca se paró tanta gente a mirar nuestro escaparate. Mucha gente entraba a mirar gracias al escaparate". Recibirá un premio de 500 euros, un diploma y un trofeo.

Noticias relacionadas

El escaparate de Yenny's Stilistas / LNE

En segunda posición quedó el escaparate de Yenny's Stilistas, el centro de estética de la calle Lola Mateos. Recibirá un premio de 200 euros más un diploma y un trofeo. La decoración era en tonos morados, un libro con fotos de Oviedo y Jesús crucificado en lo más alto. "Nos encanta crear, sorprender y formar parte de nuestra ciudad también desde fuera del salón", destacan desde el establecimiento. En tercera posición quedó Frutas Mariluz de Colloto. Recibirá un talón de 200 euros más el correspondiente diploma y trofeo.