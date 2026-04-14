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La recreación de procesión de La Madrugá en Playmobil gana el concurso de escaparates de la Semana Santa de Oviedo

La tienda Mala Mia, de la avenida de Galicia, gana el certamen gracias a idea de Zaira Fidalgo, inspirada en la primera procesión de Viernes Santo

La procesión de La Madrugá en playmobil

La procesión de La Madrugá en playmobil / LNE

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Zaira Fidalgo se considera malagueña. A lo largo de su vida ha visto las procesiones de esta ciudad andaluza y las de Valladolid. Sin embargo, cuando le toca escoger cuál es su recorrido favorito lo tiene claro: la Madrugá de la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo. Cada año se emociona con la salida de los costaleros del edificio histórico de la Universidad de Oviedo portando el paso de La Sentencia. Lo hace de rodillas llevando sobre su cerviz la imagen. También tiene guardado en su retina el paso por el Ayuntamiento. Es por ello que este año le quiso rendir homenaje a los cofrades dedicándoles el escaparate de su tienda Mala Mia, de la avenida de Galicia, y su propuesta ha sido la ganadora del concurso de escaparates de Semana Santa.

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Fidalgo llenó la parte más exterior de su tienda con figuras de Playmobil. Todas ellas representan a la comitiva que forma parte de la procesión que recorre las calles del casco histórico durante las primeras horas del Viernes Santo. No faltan el capataz, las diferentes autoridades y los cofrades con la túnica de color blanco junto al cinturón y el capirote de color granate. También a pequeño tamaño estaban las manolas junto a un maniquí con un vestido negro y la mantilla de la misma tonalidad. "Era la primera vez que nos presentábamos al concurso y hemos ganado. Antes estábamos en la calle Marqués de Teverga y en agosto pasamos a la avenida de Galicia. Nunca se paró tanta gente a mirar nuestro escaparate. Mucha gente entraba a mirar gracias al escaparate". Recibirá un premio de 500 euros, un diploma y un trofeo.

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El escaparate de Yenny's Stilistas / LNE

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El escaparate de frutas Mari Luz. / LNE

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