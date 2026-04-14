Segundo cese de un asesor de Canteli en Oviedo en una semana: "Necesitaba un 'break'"

El Alcalde, Alfredo Canteli, firmó este martes el cese a su asesor Ignacio Morales, quien, según confirmó el mismo a LA NUEVA ESPAÑA, abandona el cargo de confianza por «motivos personales» tras siete años de trayectoria vinculada a la gestión municipal. La decisión tomada «de mutuo acuerdo» con el regidor se produce apenas unos días después de la salida de Hugo Huerta, otro asesor de Alcaldía, configurando así una semana marcada por movimientos en el equipo de confianza del primer edil ovetense.

Morales, arquitecto de profesión, explicó su marcha en términos personales: «Después de siete años de trabajo intenso necesito un ‘break’, dedicar más tiempo a la familia». Su salida pone fin a una etapa iniciada en el anterior mandato, cuando se incorporó al Ayuntamiento como asesor de Urbanismo de la mano de Nacho Cuesta, entonces integrante de Ciudadanos. Desde esa posición, Morales participó en distintas áreas vinculadas al desarrollo urbano y la planificación de grandes proyectos municipales.

En las últimas elecciones locales, el técnico dio el salto a la política activa al ocupar el decimoquinto puesto de la lista del Partido Popular encabezada por Canteli. Aunque se quedó a las puertas de lograr acta de concejal –el PP obtuvo 14 concejales y con ello la mayoría absoluta–, su cercanía al equipo de gobierno le permitió continuar en el engranaje municipal como asesor de Alcaldía. «Estoy muy agradecido tanto a Nacho Cuesta como a Alfredo Canteli por confiar en mí», señaló, subrayando el respaldo recibido durante su etapa en el Consistorio.

La salida de Morales se suma a la reciente marcha de Huerta, quien también alegó motivos personales para abandonar su puesto. El exconcejal de Vox había iniciado su trayectoria municipal en 2019 como número dos de la formación liderada entonces por Cristina Coto. Su paso por el grupo municipal estuvo marcado por tensiones internas que le llevaron a abandonar la disciplina del partido en diciembre de 2022, denunciando un «clima insostenible», para pasar a ser edil no adscrito.

Durante ese periodo, Huerta mantuvo una línea de apoyo a buena parte de las iniciativas del equipo de gobierno en el Pleno. Tras las elecciones de 2023 y la mayoría absoluta del PP, fue incorporado como asesor, consolidándose como uno de los hombres de confianza del alcalde. Su cese ya ha sido formalizado mediante decreto, publicado en la web municipal y pendiente de su traslado al próximo Pleno.

Noticias relacionadas

Dos salidas en apenas una semana que, aunque justificadas por razones personales, reconfiguran el núcleo de asesores de Canteli en un momento de estabilidad política, pero de reajustes internos de cara al último año del mandato municipal.