La sidrería El Leones gana el concurso de pinchos «Bocados del Cofrade» de Oviedo

Una base de tostadas de pan –sin gulten, a la brasa y con mantequilla– rellena de una crema de patatas moradas, un callo de calamar, un punto de yemas curadas, un alioli de cebollino y unas esferificaciones con crujiente de patata. Todos esos ingredientes en un mismo pincho, que lleva por nombre «El Cofrade delicioso», le sirvieron al restaurante El Leonés para llevarse el Capirote de Oro 2026 del certamen Bocados del Cofrade, que ya tiene quince años de recorrido.

El segundo puesto, el ganador del Capirote de Plata, fue el Asador de Aranda gracias a su bocado «Oriente del Cantábrico». Como los puestos del podio los deciden los propios clientes votando los pinchos que más les gustan, este año hubo un empate en el tercer puesto. El Restaurante Cubia, con su «Cebolla Rellena», y La Taranta, gracias a su bocado «Canelón de Bacalao Doré», se llevaron sendos Capirotes de Bronce.

En el acto de entrega de premios del concurso –organizado por OTEA en colaboración con el Ayuntamiento– estuvieron el vicepresidente de la patronal hostelera, Fernando Corral; el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de Oviedo,Carlos Ángel González, y el concejal de JHostelería y Turismo, Alfredo García Quintana. «Iniciativas como los ‘Bocados del Cofrade’ sirven para fomentar el ingenio y la innovación de los grandes profesionales con los que contamos en la ciudad dentro del sector de la hostelería y también para ayudar a promocionar Oviedo en una fechas tan señaladas como la Semana Santa. Cada vez hay más calidad en esta cita», asegura el edil.

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Fernando Corral, por su parte, agradeció el trabajo de la Junta de Hermandades por haber hecho de la Semana Santa de Oviedo «por hacer de la ciudad un referente turístico a nivel nacional» durante la pascua y se refirió al concurso «Bocados del Cofrade» como «el más democrático de todos» porque «es el cliente el que elige a los ganadores». Durante el acto de este martes también se hizo entrega de los premios a las personas que participaron activamente en el certamen a través de lasvotaciones en los gastromapas y de las redes sociales.