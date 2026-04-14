Vox exige fechas y presupuesto al equipo de gobierno para acometer la reforma de la Plaza de Toros de Oviedo
"Ya es hora de que Canteli deje las críticas y cumpla sus promesas electorales", aseguró la portavoz, Sonsoles Peralta
El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha cargado con dureza contra el equipo de gobierno del Partido Popular por la situación de la Plaza de Toros de Buenavista, exigiendo que "deje de mentir" y concrete "de una vez" un calendario y una dotación económica real para su reforma. La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, reaccionó así tras el anuncio del alcalde, Alfredo Canteli, de que las obras no comenzarán hasta el primer semestre de 2027, una fecha que considera "insuficiente" y "poco creíble".
Peralta cuestionó la gestión del Ejecutivo local al recordar que existe un anteproyecto desde 2024 con el visto bueno de Cultura del Principado. "¿Cómo es posible que no hayan sido capaces de elaborar unos simples pliegos para encargar el proyecto?", se preguntó, al tiempo que subrayó que en 2025 existía una partida de 500.000 euros que finalmente no se ejecutó.
La edil también recordó que su formación ya denunció en 2025 la falta de transparencia y la inacción del gobierno municipal, que aseguraba entonces tener listos los pliegos para la licitación. "Canteli lleva siete años prometiendo la reestructuración de la plaza", criticó Peralta, quien acusó al alcalde de incumplir sus obligaciones sobre un inmueble municipal declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y de permitir su progresivo deterioro.
Además, Vox advierte de que, incluso si se redacta el proyecto en el plazo anunciado, el actual plan de inversiones 2026-2029 no contempla financiación para ejecutar las obras antes de 2030. "Tendremos proyecto antes de 2027 pero, ¿para cuándo las obras?", se preguntó la portavoz. En su opinión, la plaza, llamada a ser motor de la recuperación del barrio del Cristo-Buenavista, se ha convertido en símbolo de abandono y degradación. "Ya es hora de que Canteli deje las críticas y cumpla sus promesas electorales", concluyó.
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