Los Bomberos de Oviedo rescatan a una mujer que había quedado inconsciente por culpa de un incendio en su vivienda
Las llamas se originaron en una cocina de una vivienda de la calle Darío de Regoyos, en Fozaneldi
Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) rescataron este miércoles a una mujer que había quedado inconsciente por culpa del incendio originado en su vivienda. Los hechos tuvieron lugar a las 14.30 horas en el número 41 del a calle Darío de Regoyos, en Fozaneldi, y los bomberos se personaron en el lugar a los pocos minutos de recibir el aviso. El piso afectado es una cuarta planta y los funcionarios locales accedieron a la casa a través de la ventana gracias a la ayuda de la autoescala.
Ya en el interior se encontraron a la mujer, que estaba inconsciente por culpa de la inhalación del humo. Los efectivos la sacaron de la vivienda y lograron que recuperara el conocimiento, según informaron fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado. De forma paralela, los sanitarios desplazados hasta el lugar se hicieron cargo de la herida. En la ambulancia le realizaron varias exploraciones para conocer cuál era su estado. Los médicos determinaron que sufría una intoxicación de carácter leve y fue trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para que los facultativos del servicio de Urgencias le realicen más pruebas para comprobar que el humo no le provocase daños mayores, tal y como detallaron fuentes próximas a la operación.
Por su parte, los bomberos extinguieron las llamas. Durante la actuación revisaron todas las estancias de la vivienda para certificar que no había más fuego y utilizaron ventiladores para eliminar todo el humo que había en la vivienda. Las mediciones de monóxido de carbono fueron continuas hasta recuperar los niveles normales. Hasta el lugar se personaron los agentes de la Policía Local, que controlaron en todo momento el tráfico al estar aparcados los camiones del servicio de Bomberos en el carril de subida. Además, evitaron que ninguna persona accediese hasta el lugar del incendio.
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