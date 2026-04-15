La campeona olímpica María Pérez de visita en Oviedo: así será la semana dedicada al atletismo en Oviedo
La Real Federación Española de Atletismo celebrará en Oviedo su gala anual, un evento que incluirá una recepción oficial del Ayuntamiento y reuniones institucionales durante el fin de semana
La distinción de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte continúa atrayendo a la ciudad a grandes deportistas de nivel.La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) celebrará el sábado, y por primera vez en la historia de Oviedo, su gran gala con la asistencia de personas de renombre como la campeona olímpica María Pérez con dos medallas –oro en relevo misto y plata en la prueba de veite kilómetros– en los Juegos Olímpicos de París 2024 . «Actividades como esta nos ubican en el mapa del deporte nacional y son parte del retorno que estamos recibiendo por la distinción internacional», remarcó la concejala de Deportes, Conchita Méndez, a través de una nota de prensa.
Esta cita será el colofón a varias jornadas cargadas de actividades. Pérez visitará hoy, a las 12.00 horas, el colegio Loyola ya las 17.30 horas mantendrá un encuentro con las escuelas de atletismo de Oviedo, en una jornada orientada a la promoción del deporte base y la cercanía con jóvenes atletas. Ya mañana, a las 20.00 horas, tendrá lugar la recepción oficial del Ayuntamiento a los asistentes con un acto institucional que contará con la presencia de representantes de la ciudad, de la federación y los deportistas.
En paralelo, durante todo el fin de semana, se desarrollarán las reuniones de la junta de gobierno, el comité ejecutivo y la asamblea general de la Real Federación Española de Atletismo en las que se abordarán los principales asuntos institucionales y estratégicos de la entidad.
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