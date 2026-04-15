El colegio Amor de Dios celebra con “éxito” la segunda edición de la Semana de la Orientación
La iniciativa, que se organiza por segundo año consecutivo, tiene como objetivo dar a conocer a los alumnos opciones para su futuro académico y profesional
El colegio Amor de Dios celebró la segunda edición de la Semana de la Orientación, una iniciativa dirigida a acompañar al alumnado en la toma de decisiones sobre su futuro académico y profesional. El colofón de esta actividad fue la Feria de entidades, que contó con la participación de diversas universidades de diferentes zonas de España y de entidades e instituciones como el Ejército, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional.
La feria, abierta al alumnado del centro y a sus familias, pero también al público en general, ha permitido obtener información sobre diferentes itinerarios formativos y salidas profesionales. Los participantes han podido también establecer un contacto directo con las distintas entidades presentes.
En esta última jornada de la Semana de la Orientación, se programaron tres ponencias impartidas por responsables del Clúster TIC, la Oficina de Información Juvenil de Oviedo y Valnalón. A las jornadas también acudieron antiguos alumnos, entre ellos profesores del colegio, y entidades como Oviedo Emprende, la Fundación Idonial y el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA). Desde el centro se destaca la “implicación” del público, que ha contribuido al “éxito de la iniciativa” y se agradece la participación de todas las entidades que asistieron.
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