El comercio local de Oviedo sortea 2.000 euros en tarjetas regalo por el Día de la Madre
Un centenar de negocios se sumaron a esta iniciativa cuyos ganadores se conocerán el próximo 4 de mayo
El comercio de Oviedo ha puesto en marcha una nueva campaña con motivo del Día de la Madre que busca reactivar el consumo en la ciudad mediante incentivos directos a los compradores. La iniciativa, que se desarrolla entre el 6 y el 30 de abril, incluye el sorteo de 40 tarjetas regalo de 50 euros entre quienes realicen sus compras en los establecimientos adheridos, en torno a un centenar de negocios locales.
La acción se enmarca en una de las épocas comerciales más relevantes de la primavera y pretende dinamizar el comercio de proximidad, animando a vecinos y visitantes a apostar por tiendas de barrio. Desde la organización destacan la importancia de mantener calles vivas y actividad económica en los barrios, subrayando el valor diferencial de la atención personalizada que ofrecen los comercios locales en fechas señaladas.
El sorteo se celebrará el 4 de mayo y estará dirigido exclusivamente a personas mayores de edad, quedando expresamente excluidos los menores. Los ganadores serán contactados directamente por la organización, que les indicará cómo gestionar la recogida de su premio. Además, tanto en redes sociales como en la web oficial se dará a conocer qué comercios han repartido las papeletas premiadas, reforzando la visibilidad del tejido comercial ovetense.
La promoción contempla asimismo un plazo de reclamaciones de 30 días desde la finalización de la campaña. Impulsada por Comercio de Oviedo con el respaldo institucional del Principado de Asturias y la Unión de Comerciantes, esta iniciativa busca no solo incentivar las ventas, sino también poner en valor el papel estratégico del comercio local en la economía y la vida social de la ciudad.
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