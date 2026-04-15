El epidemiólogo López Acuña pide en Oviedo un cambio en la atención sanitaria

La facultad de Filosofía y Letras acogió en la jornada de ayer el inicio de las jornadas «La comunicación de la enfermedad en epistemes del conocimiento, de la clínica y del arte», organizadas por el Grupo de Investigación HEAL en Humanidades Médicas.

Entre los primeros conferenciantes estuvo el médico y epidemiólogo Daniel López Acuña, quien subrayó la importancia de la empatía en los tratamientos médicos y dio una vuelta histórica a autores relevantes como Balint, Bensaid, Groddeck, Sontag o Foucault para un cambio de paradigma en la atención sanitaria.

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Asimismo, Santiago Jiménez, pediatra del HUCA, y Raúl García sociólogo del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, hablaron de experiencias de humanización en el hospital.