El gobierno de Oviedo ve "triste, pero no sorprendente" el boicot del Colegio de Arquitectos al concurso de ideas de La Vega

El pulso en torno al futuro de La Vega suma un nuevo capítulo, esta vez con respuesta directa del Ayuntamiento al llamamiento al boicot lanzado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias (COAA) a participar en el concurso de ideas para diseñar la reordenación de la antigua factoría armamentística. El concejal de Planeamiento e Infraestructuras, Nacho Cuesta, salió este martes al paso con un tono crítico, lamentando lo que considera una posición "paradójica" por parte de la institución colegial en un momento clave para la ciudad que, a su juicio “debería incentivar la participación de sus integrantes en una actuación de esta envergadura”, aunque admite que la postura “es triste, pero no sorprende” porque la institución ya se opuso a otros proyectos “claves para el desarrollo de la ciudad”.

Cuesta valoró con cierta ironía la posición del equipo encabezado por el decano del Colegio, Miguel Casariego. "Resulta paradójico que un colegio profesional que debería incentivar la participación de sus integrantes en una actuación de esta envergadura, no solo para Oviedo sino para toda Asturias, se dedique a lo contrario", señaló. Una reflexión que apunta directamente al papel que, a juicio del edil, debería jugar el colectivo en procesos urbanos de gran escala.

El responsable municipal fue más allá al enmarcar esta decisión dentro de una trayectoria previa. "Genera tristeza, pero no sorpresa", añadió, recordando los posicionamientos mantenidos por el colegio en otros desarrollos impulsados por el actual equipo de gobierno. Entre ellos, citó actuaciones como la entrada a la ciudad por la "Y", la transformación de la Fábrica de Gas o la propia intervención prevista en La Vega. Según Cuesta, en estos proyectos la institución colegial «no ha sido colaboradora».

No obstante, el concejal quiso introducir un matiz relevante en su crítica, diferenciando entre la postura oficial del colegio y la actitud de muchos de sus miembros. "Me refiero a la institución, no a multitud de sus integrantes con los que venimos tratando y colaborando", subrayó, en un intento de evitar una confrontación directa con el conjunto del sector profesional.

La respuesta municipal llega después de que el COAA cuestionara con dureza las bases del concurso, alegando falta de equidad, transparencia y competencia leal. Un diagnóstico que, en la práctica, pone en entredicho el modelo elegido para uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de la ciudad.

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Mientras tanto, el debate trasciende lo técnico para adentrarse en el terreno político y estratégico. En juego no solo está la ordenación de un espacio de enorme valor patrimonial y simbólico, sino también la forma en que se diseñan y legitiman las grandes transformaciones urbanas. El Ayuntamiento defiende su hoja de ruta; el colegio, que este jueves se reúne para tratar en profundidad el tema, pide revisarla.