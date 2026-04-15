Investigan una denuncia contra el asesor de Alcaldía de Oviedo recién dimitido
El director jurídico del Ayuntamiento abrirá un expediente a raíz de una comunicación recibida por el canal electrónico consistorial
El director de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Oviedo abrirá un expediente para investigar una denuncia cuyo contenido no ha trascendido presentada a través del canal electrónico del Consistorio contra Ignacio Morales, asesor de Alcaldía que cesó este martes de sus funciones tras presentar su dimisión a Alfredo Canteli, alegando «motivos personales».
El responsable del área jurídica municipal está obligado a abrir un expediente para tratar de esclarecer la denuncia y ese procedimiento conlleva la solicitud del acceso a la declaración de bienes e intereses de Morales al secretario municipal. Este a su vez precisa de un permiso explícito de la junta de portavoces, que se reunirá este jueves con el fin de valorar la petición.
La presentación de la denuncia se conoce justo un día después de que Morales, que ocupó el puesto decimoquinto en la lista del PP en las últimas elecciones municipales, cesara de su puesto alegando tras siete años vinculado al Ayuntamiento –cuatro años del pasado mandato como asesor de Urbanismo y los tres últimos como asesor del Alcalde–. «Necesito un ‘break’», declaró el martes a LA NUEVA ESPAÑA.
La de Morales es la tercera dimisión entre los cargos de confianza del gobierno local en apenas tres meses. En diciembre presentó su dimisión el director general de Urbanismo, Jorge Fernández-Mier, y la pasada semana lo hizo el también asesor de Alcaldía y exconcejal de Vox, Hugo Huerta, alegando también motivos personales.
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