La moda de las tiendas asturianas brilla en Oviedo
La Asturias Fashion Week presentó las últimas tendencias destacando los trajes en color pistacho, los lunares y los atrevidos estampados de animal print
Kiss Moda Mujer, Elakokette Diseño en Baño, Maximina Moda Mujer, 7 Colores Moda Infantil, Gales Moda Hombre y Marian Moda y Complementos. Los trajes que se pueden encontrar en estas tiendas fueron las protagonistas de la Asturias Fashion Week, la cita con la moda que tuvo lugar en la tarde de este miércoles en el teatro Filarmónica. Entre las propuestas, trajes de color pistacho y alegres vestidos acompañados de tacones anchos. Comodidad ante todo.
No faltaron las alpargatas ni los capazos. Otro de los ‘must’ de la temporada son los lunares tanto en las partes de arriba como en las faldas y en moda de baño impresionantes bikinis tanto lisos como con atrevidos estampados como de animal print.
A la cita acudió el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y su número 2, Beatriz Llaneza, junto a los diputados José Luis Costilla y Sandra Camino y las concejalas Leticia González, María Velasco y Charo Suárez. La cita está organizada por Lourdes Iglesias.
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