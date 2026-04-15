Oviedo acoge la gala "Música y Palabras Solidarias" en el Auditorio Príncipe Felipe

Oviedo acogerá el próximo 18 de abril a las 19.00 horas una nueva edición de la gala solidaria "Música y Palabras Solidarias", que alcanza ya su IV edición consolidándose como una cita cultural y benéfica de referencia en el calendario local. El evento tendrá lugar en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe.

La velada contará con las actuaciones del Coro del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo y el Coro Castillo de Gauzón, dos formaciones con amplia trayectoria que aportarán un repertorio cuidado para la ocasión. La presentación correrá a cargo de Pachi Poncela.

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La entrada será libre hasta completar aforo, si bien se invita a los asistentes a realizar aportaciones voluntarias destinadas a la Asociación Galbán, entidad que trabaja en apoyo a niños con cáncer y sus familias. La organización, junto a diversas entidades colaboradoras, anima a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa solidaria.