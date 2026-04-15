Oviedo cede el testigo a Valladolid como Ciudad Inocente: "Como sociedad debemos volcarnos con la infancia"

Valladolid tomó en la jornada de ayer el testigo de Oviedo como «Ciudad Inocente 2026», una iniciativa impulsada por la Fundación Inocente, que reconoce el compromiso de las ciudades españolas con la infancia en situación de vulnerabilidad. El acto tuvo lugar en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento vallisoletano y el primer edil carbayón, Alfredo Canteli, resaltó que fue un honor ser «la primera ciudad» en ostentar esta distinción. «Como sociedad debemos volcarnos con la infancia, especialmente con la más vulnerable».

La Fundación Inocente, con más de 30 años de trayectoria, trabaja para mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, apoyando proyectos sociales en ámbitos como el cáncer infantil, la infancia hospitalizada, la discapacidad, las enfermedades raras y la exclusión social. Además, promueve iniciativas de sensibilización y colaboración entre instituciones, empresas y ciudadanía, siendo la gala anual ‘Inocente, Inocente’ su acción más conocida. En todos estos años la Fundación ha venido colaborando con varias asociaciones como Aspaym, Aspace, Down, Pyfano, Caritas, en sus proyectos de infancia. La entidad promueve ahora esta distinción que asume "con honor" la ciudad de Valladolid. "Nuestra ciudad reafirma así su compromiso con la infancia más vulnerable y con la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Vamos a seguir trabajando, y ahora también de la mano de la Fundación Inocente y del conjunto de los vecinos de Valladolid para impulsar iniciativas que generen un impacto real en la vida de quienes más lo necesitan".

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Por su parte, el presidente de la Fundación Inocente, José Manuel Fernández Velasco, subrayó en su intervención que para la entidad es un "orgullo" que Valladolid recoja el testigo de Oviedo. "Este reconocimiento pone en valor el compromiso de las ciudades con la infancia más vulnerable y abre una oportunidad para que instituciones, empresas y ciudadanía sumen esfuerzos en favor de quienes más lo necesitan. Estamos seguros de que Valladolid será un gran ejemplo de solidaridad y colaboración, dando continuidad al gran trabajo realizado por Oviedo."