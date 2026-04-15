Oviedo lanza charlas sobre cáncer, ictus y salud mental abiertas a todos los vecinos

La Escuela Municipal de Salud de Oviedo volverá a llenar de contenido divulgativo los centros sociales del municipio con un nuevo ciclo de charlas sobre salud que se desarrollará entre los meses de abril y mayo, retomando así una iniciativa ya consolidada en la ciudad. El programa, impulsado por el Ayuntamiento de Oviedo a través de la Concejalía de Educación y Salud Pública, busca acercar conocimientos sanitarios a la ciudadanía en un formato accesible y gratuito.

Esta propuesta cuenta con la participación de los principales colegios profesionales sanitarios del Principado de Asturias, incluyendo médicos, farmacéuticos, odontólogos y psicólogos, que serán los encargados de impartir las sesiones. Las charlas tendrán lugar en horario de tarde, entre las 19.00 y las 20.00 horas, y se repartirán por distintos barrios con el objetivo de facilitar la asistencia vecinal.

El programa se desarrollará en una amplia red de centros sociales, entre ellos los de Teatinos, Ventanielles, Villa Magdalena, Campomanes, Vetusta, Otero, Trubia o La Argañosa. Desde el consistorio se subraya que esta distribución territorial permite que la información sanitaria llegue de forma directa a los ciudadanos, reforzando la prevención como eje fundamental de la salud pública.

En cuanto a los contenidos, el ciclo abordará una amplia variedad de temas de interés sanitario, como la prevención del ictus, la alimentación frente al cáncer, las alergias, la salud bucodental o la atención al paciente polimedicado. También habrá espacio para cuestiones cada vez más relevantes como la salud mental en población infanto-juvenil o el cuidado de las personas cuidadoras.

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Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por la educación sanitaria y la prevención, acercando el conocimiento experto a la ciudadanía y fomentando estilos de vida saludables. La Escuela Municipal de Salud consolida así su papel como herramienta clave para mejorar el bienestar colectivo, en un contexto en el que la información rigurosa y accesible resulta fundamental para afrontar los retos actuales en materia de salud.