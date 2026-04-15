¿Quieres conocer los detalles de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura? El equipo explicará los pormenores este jueves
Oviedo, que se encuentra en la segunda fase para ser Capital Europea de la Cultura, compartirá los avances del proyecto y los retos pendientes con los ciudadanos, además de un concierto al finalizar la sesión
Compartir los principales avances, los retos que hay pendientes hasta finales de año y presentar las distintas formas de participación. El equipo de diseña la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura compartirá esta jueves, a partir de las ocho de la tarde, una sesión abierta a todos los ovetenses para presentar el proyecto que tiene la «amabilidá» como hilo conductor. En un primer momento, el encuentro iba a tener lugar en Kuivi Almacenes, pero este miércoles tomaron la decisión de trasladarlo a la plaza de Trascorrales.
Estas semana se cumplió un mes desde que la ciudad pasase a la segunda fase junto a Cáceres, Granada y Las Palmas de Gran Canaria. A finales de año se conocerá la decisión del jurado tras ocho meses de intenso trabajo y tras la visita del jurado a los principales escenarios astuarianos.
La cita de este jueves servirá para compartir con el tejido cultural, asociativo y con cualquier ciudadano el estado de la candidatura que ya se centra en el diseño de la programación cultural y dar respuesta los retos que quedan por delante hasta la decisión final que se anunciará a finales de año. Se espera que los asistentes aporten ideas y hagan todas las preguntas que consideres oportunas. Como cierre, la jornada contará a partir de las 21.30 horas con un concierto de Elena del Frade, que pondrá el broche musical con su propuesta de pop enérgico y bailable.
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