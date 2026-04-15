¿Quieres conocer los detalles de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura? El equipo explicará los pormenores este jueves

Compartir los principales avances, los retos que hay pendientes hasta finales de año y presentar las distintas formas de participación. El equipo de diseña la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura compartirá esta jueves, a partir de las ocho de la tarde, una sesión abierta a todos los ovetenses para presentar el proyecto que tiene la «amabilidá» como hilo conductor. En un primer momento, el encuentro iba a tener lugar en Kuivi Almacenes, pero este miércoles tomaron la decisión de trasladarlo a la plaza de Trascorrales.

Estas semana se cumplió un mes desde que la ciudad pasase a la segunda fase junto a Cáceres, Granada y Las Palmas de Gran Canaria. A finales de año se conocerá la decisión del jurado tras ocho meses de intenso trabajo y tras la visita del jurado a los principales escenarios astuarianos.

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La cita de este jueves servirá para compartir con el tejido cultural, asociativo y con cualquier ciudadano el estado de la candidatura que ya se centra en el diseño de la programación cultural y dar respuesta los retos que quedan por delante hasta la decisión final que se anunciará a finales de año. Se espera que los asistentes aporten ideas y hagan todas las preguntas que consideres oportunas. Como cierre, la jornada contará a partir de las 21.30 horas con un concierto de Elena del Frade, que pondrá el broche musical con su propuesta de pop enérgico y bailable.