Estas son las dos (singulares) apuestas hosteleras con las que Oviedo quiere "animar" dos de sus parques más emblemáticos
El aguaducho del parque de Invierno y La Chucha saldrán de nuevo a licitación como puestos de venta de comidas y bebidas
El equipo de gobierno de Oviedo tiene previsto aprobar hoy los pliegos del concurso para la explotación del aguaducho del parque de Invierno y del kiosco de La Chucha, en el Campo San Francisco. Se trata de dos instalaciones municipales diseñadas para diferentes usos hosteleros con los que el ejecutivo de Alfredo Canteli quiere contribuir a dinamizar dos de las principales zonas verdes de la capital.
En el caso del aguaducho del parque de Invierno, este ya fue reabierto en septiembre de 2022 por una concesión como puesto de comidas y bebidas, pero cerró un par de años más tarde a causa de las diferencias entre el concesionario y el Ayuntamiento sobre las condiciones del mismo. Ahora el Ayuntamiento espera que un nuevo empresario vuelva a darle uso, especialmente de cara al verano, cuando los vecinos reclaman más especialmente una oferta de ocio de este tipo.
Por otra parte, el quiosco de «La Chucha» saldrá a concurso apenas unas semanas después de culminar un lavado de imagen para convertirse en un punto de venta de café y refrescos en pleno Campo de San Francisco. Se trata del último elemento superviviente de las casetas de comienzos del siglo XX que despachaban aguas azucaradas, prensa o abrigo para limpiabotas entre los paseos arbolados. El interés trasladado por varios interesados llevó al Ayuntamiento a licitar el puesto.
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